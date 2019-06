Alert RCB: bardzo silny wiatr, burze i grad

Po godzinie 21 w związku z bardzo silnym wiatrem, burzami i gradem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało na Twitterze o wysłaniu alertu RCB.

Ostrzeżenie SMS zostało wysłane do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w powiatach: sępoleńskim i tucholskim oraz woj. pomorskim: bytowskim, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerskim, lęborskim, wejherowskim, słupskim i Słupsku.

Podczas burz wiatr może osiągać prędkość w porywach dochodzącą do 115 kilometrów na godzinę.



Czym jest alert RCB?

Ostrzeżenia IMGW

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali pomarańczowe i żółte alerty przed upałami i burzami z gradem. We wtorek termometry mogą pokazać nawet 35 stopni Celsjusza.

Sprawdź prognozę pogody na jutro.

Przed niebezpiecznymi upałami ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zwraca uwagę, by pamiętać w szczególności o dzieciach i w taką pogodę nie zostawiać ich samych w aucie.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

UPAŁY

W wielu regionach przewiduje się, że temperatura maksymalna w dzień będzie sięgała od 30 do 33 stopni Celsjusza. W nocy termometry mogą wskazać od 17 do 20 st. C. Ostrzeżenia obowiązują w województwach:

- warmińsko-mazurskim (z wyłączeniem powiatów gołdapskiego, oleckiego i ełckiego);

- podlaskim (w powiatach kolneńskim, łomżyńskim, Łomża, zambrowskim);

- podkarpackim (z wyłączeniem powiatów: bieszczadzkiego, jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego);

- małopolskim (z wyłączeniem powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz, nowotarskiego, tatrzańskiego);

- śląskim (z wyłączeniem powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego, Bielsko-Biała);

- lubelskim (w powiatach zachodnich);

- lubuskim;

- wielkopolskim;

- mazowieckim (z wyłączeniem powiatu łosickiego);

- łódzkim;

- kujawsko-pomorskim;

- pomorskim;

- świętokrzyskim;

- opolskim;

- dolnośląskim (z wyłączeniem powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, lubańskiego i lwóweckiego).

Ostrzeżenia w woj. zachodniopomorskim wejdą w życie we wtorek o godz. 11 i stracą ważność o 20 w środę.

W woj. pomorskim będą ważne od godz. 11 we wtorek do 21 w środę.

W woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i północnych powiatach woj. mazowieckiego alerty będą obowiązywać od godz. 12 we wtorek do godz. 20 w środę.

Dla woj. kujawsko-pomorskiego wejdą w życie o godz. 13 w poniedziałek i będą obowiązywać do godz. 21 w środę.

W woj. dolnośląskim i opolskim alarmy będą ważne do godz. 20 w czwartek.

W pozostałych województwach ostrzeżenia stracą ważność o godz. 20 w środę.

BURZE Z GRADEM

Nie tylko upał będzie dla nas groźny. W woj. pomorskim w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, kartuskim, bytowskim, kościerskim, chojnickim, człuchowskim oraz w woj. kujawsko-pomorskim w powiatach tucholskim i sępoleńskim synoptycy IMGW prognozują wystąpienie lokalnych burz z opadami deszczu od 20-30 litrów na metr kwadratowy, a miejscami do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 115 kilometrów na godzinę. Mogą pojawić się opady gradu.

Alert wygaśnie we wtorek o godzinie 7.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

UPAŁY

IMGW przewiduje, że w województwach, w powiatach, w których nie obowiązują alerty drugiego stopnia, temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 st. C do 32 st. C, w środę od 30 st. C do 32 st. C, zaś temperatura minimalna w nocy od 17 st. C do 18 st. C.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać od godziny 12 we wtorek do godziny 20 w środę lub w czwartek (woj. lubelskie).

BURZE Z GRADEM

Oprócz upałów zagrożeniem będą też burze z gradem. Na terenie woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego (w powiatach świeckim, tucholskim, sępoleńskim, bydgoskim, Bydgoszcz, żnińskim, nakielskim, mogileńskim, inowrocławskim oraz z wyjątkiem powiatów, gdzie obowiązuje alert drugiego stopnia) prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a miejscami do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru rozpędzającymi się do 80-90 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad.

Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 7 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń na wtorek

OSTRZEŻENIA DRUGIEGO STOPNIA

IMGW może wydać pomarańczowe alerty przedw województwach:. Prognozuje się tam temperaturę maksymalną w dzień wynoszącą od 28 st. C do 31 st. C. Temperatura minimalna sięgnie w nocy od 16 st. C do 20 st. C.

Ponad to w woj. zachodniopomorskim zagrożą burze z gradem. Wieczorem i w nocy prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 100 km/h. Lokalnie opady gradu.

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

Synoptycy IMGW mogą wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego. Prognozuje się tam temperaturę maksymalną w dzień wynoszącą od 29 st. C do 31 st. C. Temperatura minimalna w nocy osiągnie od 16 st. C do 18 st. C.

Oprócz tego mogą zostać wydane również alerty przed burzami z gradem. Zwłaszcza na zachodzie woj. dolnośląskiego i opolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15-20 l/mkw., oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu.

Ostrzeżenia będą wydane między godz. 7.30 we wtorek a 7.30 w środę.

Prognoza zagrożeń na wtorek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na środę

OSTRZEŻENIA DRUGIEGO STOPNIA

W środę aura nie będzie się wiele różnić od tej z poprzednich dni. Województwa:mogą być objęte alertami drugiego stopnia przed upałem. Prognozuje się tam temperaturę maksymalną w dzień sięgającą od 28 st. C do 30 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 14 st. C do 16 st. C.

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

Upały dadzą się we znaki także w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim i lubelskim, gdzie w dzień temperatura sięgnie maksymalnie od 29 do 31 st. C, zaś w nocy od 16 st. C do 31 st. C.

Mogą zostać wydane również ostrzeżenia przed burzami z opadami gradu. W woj. zachodniopomorskim pojawią się silne burze z opadami deszczu do 30 l/mkw. W woj. dolnośląskim i opolskim, Zwłaszcza na zachodzie regionów prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 do 20 l/mkw. W wymienionych województwach powieje z prędkością 80 km/h i lokalnie spanie grad.

Alarmy pojawią się między godz. 7.30 w środę a 7.30 w czwartek.

Prognoza zagrożeń na środę (IMGW)

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Pierwsza pomoc: udar cieplny (Maria Samczuk/PAP)

Jak zachowywać się podczas burzy? (Maciej Zieliński/PAP)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Powinno się przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak wynika z definicji IMGW, ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodo

Według definicji IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody.