Alert RCB: Bardzo silny wiatr, burze i grad. Możliwe trąby powietrzne

Dla dziewięciu powiatów województwa zachodniopomorskiego dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uruchomił Alert RCB z SMS-owym ostrzeżeniem o bardzo silnym wietrze, burzach z gradem i lokalnie możliwych trąbach powietrznych.

Alert został wysłany do osób przebywających na terenie powiatów: kamieńskiego, Świnoujście, polickiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego, starogardzkiego, goleniowskiego oraz Szczecin.

"Nie chowaj się pod drzewami. Unikaj otwartych przestrzeni. Jeśli możesz - zostań w domu" - apluje RCB.



Dla dziewięciu powiatów województwa zachodniopomorskiego dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uruchomił Alert RCB z SMS-owym ostrzeżeniem o bardzo silnym wietrze, burzach z gradem i lokalnie możliwych trąbach powietrznych.





Czym jest alert RCB?

Ostrzeżenia IMGW

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali pomarańczowe i żółte alerty przed upałami i burzami z gradem. We wtorek termometry pokazały już bardzo wysokie wartości. W Bydgoszczy odnotowano 35 stopni Celsjusza, w Poznaniu i Zielonej Górze 34 st. C, w Toruniu 33,6 st. C, w Pile 33,4 st. C, we Wrocławiu, Łodzi i Modlinie 33 st. C.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

UPAŁY

W wielu regionach przewiduje się, że temperatura maksymalna w dzień będzie sięgała od 30 do 33 stopni Celsjusza. W nocy termometry mogą wskazać od 17 do 20 st. C. Ostrzeżenia obowiązują w województwach:

- warmińsko-mazurskim;

- podlaskim;

- podkarpackim (z wyłączeniem powiatów: bieszczadzkiego, jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego);

- małopolskim (z wyłączeniem powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz, nowotarskiego, tatrzańskiego);

- śląskim (z wyłączeniem powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego, Bielsko-Biała);

- lubelskim;

- lubuskim;

- wielkopolskim;

- mazowieckim;

- łódzkim;

- kujawsko-pomorskim;

- pomorskim;

- świętokrzyskim;

- opolskim;

- dolnośląskim (z wyłączeniem powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, lubańskiego i lwóweckiego).

Ostrzeżenia w woj. zachodniopomorskim stracą ważność o 20 w środę. W woj. pomorskim będą ważne do 21 w środę. W woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i północnych powiatach woj. mazowieckiego alerty będą obowiązywać do godz. 20 w środę.

Dla woj. kujawsko-pomorskiego będą obowiązywać do godz. 21 w środę. W woj. dolnośląskim i opolskim alarmy będą ważne do godz. 20 w czwartek. W pozostałych województwach ostrzeżenia stracą ważność o godz. 20 w środę.

BURZE Z GRADEM

W województwie zachodniopomorskim w powiatach: myśliborskim, gryfińskim, pyrzyckim, goleniowskim, polickim, Świnoujście, kamieńskim, Szczecin, starogardzkim prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami o sumie od 30 do 50 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 110 kilometrów na godzinę. Miejscami może pojawić się grad. Istnieje ryzyko wystąpienia pojedynczych trąb powietrznych.

Ostrzeżenia ważne będą od godziny 17 do godziny północy.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

UPAŁY

IMGW przewiduje, że w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, dolnośląskim, lubelskim i mazowieckim, w powiatach, w których nie obowiązują alerty drugiego stopnia, temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 st. C do 32 st. C, w środę od 30 st. C do 32 st. C, zaś temperatura minimalna w nocy od 17 st. C do 18 st. C.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać do godziny 20 w środę lub w czwartek (woj. lubelskie).

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Powinno się przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

