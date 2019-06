Alert RCB: bardzo silny wiatr i burze z gradem. Zagrożone cztery województwa

Wieczorem i w nocy ze środy na czwartek mogą pojawić się burze z silnym wiatrem i opadami gradu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podjęło decyzję o wysłaniu alertu RCB do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego oraz w następujących powiatów województwa wielkopolskiego: chodzieskiego, czarnowsko-trzcianeckiego, gnieźnieńskiego, gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, Leszno, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, pilskiego, Poznań, poznańskiego, rawickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego, wrzesińskiego i złotowskiego.

Możliwe są przerwy w dostawie prądu. RCB zaleca, aby podczas burzy nie chować się pod drzewami.



Czym jest alert RCB?

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Obowiązują alerty

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali pomarańczowe i żółte alerty przed upałami i burzami z gradem. We wtorek termometry pokazały już bardzo wysokie wartości. W Bydgoszczy i Poznaniu odnotowano 35 stopni Celsjusza, w Toruniu i Kaliszu 34,2 st. C, w Pile 34,1 st. C, we Wrocławiu 33,5 st. C. Także w środę z nieba leje się żar.

Tu będzie najgoręcej

Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek apeluje, by wieczorem zachować wzmożoną czujność, gdyż nad zachodnią Polskę wejdzie aktywny chłodny front z burzami.

- Nad Niderlandami i zachodnimi Niemcami front już teraz jest silny. Do północy nad Pomorzem Zachodnim i Ziemią Lubuską pogoda może być gwałtowna - alarmuje Unton-Pyziołek.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

BURZE Z GRADEM

W północno-zachodnich regionach Polski w środę około południa wydane zostały alarmy drugiego stopnia przed burzami z gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega województwa:

- zachodniopomorskie - gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 litrów na metr kwadratowy do 30 l/mkw., miejscami do 50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 115 kilometrów na godzinę. Miejscami grad, możliwe gradziny do 5 centymetrów. Alerty będą ważne od godziny 19 w środę do godziny 6 w czwartek;

- pomorskie i kujawsko-pomorskie - w których wystąpią burze z opadami deszczu od 10 l/mkw. do 25 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw oraz porywami wiatru do 95 km/h. Miejscami spadnie grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 2 do godziny 7 w czwartek;

- lubuskie i wielkopolskie (we wszystkich powiatach z wyłączeniem słupeckiego, jarocińskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, konińskiego, Konin, kolskiego, tureckiego, kaliskiego, Kalisz, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, kępińskiego) - gdzie prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu do 20-40 l/mkw., lokalnie do 60 l/mkw. oraz maksymalnymi porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami spadnie grad, lokalnie może mieć średnicę 5 cm;

- dolnośląskim - tam podczas burz może spaść od 20 do 40 l/mkw., a lokalnie do 60 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie maksymalną prędkość dochodzącą do 100 km/h. Miejscami spadnie grad.

UPAŁY

W wielu regionach przewiduje się, że temperatura maksymalna w dzień będzie sięgała od 30 do 33 stopni Celsjusza. Alarmy drugiego stopnia wydano w województwach:

- warmińsko-mazurskim;

- podlaskim;

- podkarpackim (z wyłączeniem powiatów: bieszczadzkiego, jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego);

- małopolskim (z wyłączeniem powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz, nowotarskiego, tatrzańskiego);

- śląskim (z wyłączeniem powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego, Bielsko-Biała);

- lubelskim;

- lubuskim;

- wielkopolskim;

- mazowieckim;

- łódzkim;

- kujawsko-pomorskim;

- pomorskim;

- zachodniopomorskim;

- świętokrzyskim;

- opolskim;

- dolnośląskim (z wyłączeniem powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, lubańskiego i lwóweckiego).

Ostrzeżenia w woj. zachodniopomorskim stracą ważność o 20 w środę. W woj. pomorskim będą ważne do 21 w środę. W woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i północnych powiatach woj. mazowieckiego alerty będą obowiązywać do godz. 20 w środę.

Dla woj. kujawsko-pomorskiego będą obowiązywać do godz. 21 w środę. W woj. dolnośląskim i opolskim alarmy będą ważne do godz. 20 w czwartek. W pozostałych województwach ostrzeżenia stracą ważność o godz. 20 w środę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

UPAŁY

W woj. dolnośląskim w powiatach kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, lwóweckim oraz lubańskim obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami. Tutaj temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 st. C do 31 st. C.

Alarm będzie obowiązywał do godziny 19.

BURZE Z GRADEM

W woj. podkarpackim zagrożeniem będą burze z gradem - tam w powiatach bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, Przemyśl, przemyskim, brzozowskim, strzyżowskim, rzeszowskim, Rzeszów obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Spadnie od 15 do 25 l/mkw., a nawet 40 l/mkw., a wiat w burzach powieje z prędkością do 90 km/h.

Ostrzeżenie wygaśnie o godzinie 18.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Powinno się przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Jak wynika z definicji IMGW, ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodo