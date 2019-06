Alert RCB w 12 województwach. Silny wiatr i burze z gradem

We wschodniej połowie Polski po południu i w nocy możliwy jest bardzo silny wiatr i burze z gradem. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uruchomił SMS-owy system ostrzegania o zagrożeniu - AlertRCB.

"W czasie burz nie chowaj się pod drzewami. Możliwe przerwy w dostawie prądu" - czytamy w komunikacie.



‼️Uwaga #AlertRCB‼️

We wschodniej połowie Polski, po południu i w nocy możliwy bardzo silny wiatr i burze z gradem. Dyrektor #RCB uruchomił SMS-owy system ostrzegania o zagrożeniu - #AlertRCB.

w czasie burzy nie chowaj się pod drzewami

możliwe przerwy w dostawie prądu pic.twitter.com/fsZl1EfERh — RCB (@RCB_RP) June 13, 2019

Czym jest alert RCB?

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Wideo Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o alercie RCB

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Zerwane dachy, brak prądu, pożar magazynu w Łodzi. Gwałtowna pogoda w Polsce - 13-06-2019 W czwartek na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz na Ziemi Łódzkiej przeszły nawałnice. Groźnie było w Mikołajkach Pomorskich - tam nawałnica połamała drzewa, blokując lokalne drogi. W Łodzi - prawdopodobnie od pioruna - zapalił się magazyn. Ewakuowano ponad 400 osób. czytaj dalej

BURZE Z GRADEM

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali pomarańczowe i żółte alerty przed upałami i burzami z gradem.

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem w województwach:

- warmińsko-mazurskim, gdzie miejscami spadnie 30-50 litrów wody na metr kwadratowy, wiatr w porywach może wiać z prędkością do 115 kilometrów na godzinę. Miejscami pojawi się grad. Alert ważny będzie od godziny 16 w czwartek do godz. 6 w piątek;

- pomorskim (w powiatach: nowodworskim, gdańskim, Gdańsk, starogardzkim, tczewskim, sztumskim, kwidzyńskim), gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu 30-50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 110 km/h. Miejscami popada grad. Alerty ważne będą do północy;

- kujawsko-pomorskim, gdzie spadnie miejscami 30-50 l/mkw., wiatr w porywach powieje z prędkością do 110 km/h. Miejscami popada grad. Alert ważny będzie do północy;

- mazowieckim (poza powiatem łosickim), gdzie spadnie 30-40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw., wiatr w porywach powieje do 115 km/h. Miejscami popada grad. Alert ważny będzie od godziny 14 w czwartek do godz. 6 w piątek;

- wielkopolskim (w powiatach: konińskim, Konin, kolskim, tureckim, kaliskim, Kalisz, ostrzeszowskim, kępińskim), gdzie miejscami spadnie 30-50 litrów wody na metr kwadratowy, wiatr w porywach może wiać z prędkością do 115 kilometrów na godzinę. Miejscami pojawi się grad. Alert ważny będzie od godziny 15 w czwartek do godz. 6 w piątek;

- podlaskim, gdzie miejscami spadnie 30-50 l/mkw., wiatr w porywach rozpędzi się do 115 km/h. Miejscami wystąpi grad. Ostrzeżenia obowiązuje od godz. 17 w czwartek do godz. 7 w piątek;

- lubelskim (we wszystkich powiatach poza: hrubieszowskim, chełmskim, Chełm, włodawskim, bialskim), gdzie spadnie 30-40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw., a wiatr w porywach powieje do 115 km/h. Miejscami popada grad. Alert ważny będzie od godz. 14 w czwartek do godz. 6 w piątek;

- świętokrzyskim, gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami o sumie 30-50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami popada grad. Alert ważny będzie od godz. 14 w czwartek do godz. 6 w piątek;

- śląskim, gdzie miejscami spadnie 30-50 l/mkw., wiatr w porywach rozpędzi się do 115 km/h. Miejscami wystąpi grad. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 14 w czwartek do godz. 6 w piątek;

- małopolskim (we wszystkich powiatach poza: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim), gdzie miejscami spadnie 30-50 l/mkw., wiatr w porywach rozpędzi się do 115 km/h. Miejscami wystąpi grad. Alert ważny będzie od godz. 14 w czwartek do godz. 6 w piątek;

- podkarpackim (we wszystkich powiatach poza: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim brzozowskim, przemyskim, Przemyśl, strzyżowskim), gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami 30-50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami wystąpi grad. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 14 w czwartek do godz. 6 w piątek.

Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych godzin (Ventusky.com) Wideo



UPAŁY

W wielu regionach przewiduje się, że temperatura maksymalna w dzień będzie sięgała od 30 do 33 stopni Celsjusza. Alarmy drugiego stopnia wydano w województwach:

- warmińsko-mazurskim;

- podlaskim;

- podkarpackim (z wyłączeniem powiatów: bieszczadzkiego, jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego);

- małopolskim (z wyłączeniem powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz, nowotarskiego, tatrzańskiego);

- śląskim (z wyłączeniem powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego, Bielsko-Biała);

- lubelskim;

- mazowieckim;

- łódzkim (z wyłączeniem powiatów zachodnich);

- świętokrzyskim;

- opolskim (w powiatach: oleskim, strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim).

W woj. warmińsko-mazurskim i opolskim alert będzie ważny do godziny 20 w czwartek.

W woj. podlaskim, lubelskim i mazowieckim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i śląskim ostrzeżenie wygaśnie w niedzielę o 20.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

BURZE Z GRADEM

Dziecko lub zwierzę w rozgrzanym samochodzie. Jak reagować? - 13-06-2019 Co zrobić, gdy widzimy zamknięte w samochodzie zwierzę lub dziecko? O tym, jak postąpić, opowiadał Sławomir Smyk z warszawskiej straży miejskiej. czytaj dalej

Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem na terenie województwaw powiatach: hrubieszowskim, chełmskim, Chełm, włodawskim, bialskim (od godz. 14 w czwartek do godz. 6 w piątek) oraz powiatu łosickiego w województwie. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

Żółte alerty przed burzami z gradem obowiązują również w woj. kujawsko-pomorskim (w powiatach: radziejowskim, aleksandrowskim, toruńskim, Toruń, chełmińskim, świeckim, tucholskim, bydgoskim, Bydgoszcz, sępoleńskim, nakielskim, żnińskim, inowrocławskim, mogileńskim). Występują i prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami spadnie grad. Alert obowiązuje do godz. 15.30.

Alert pierwszego stopnia wydano też dla woj. dolnośląskiego (w powiatach milickim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim, kłodzkim, dzierżoniowskim, wrocławskim, Wrocław i trzebnickim).

Tam podczas burz może spaść od 20 do 35 l/mkw., a porywy wiatru osiągną do 80 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Ostrzeżenie wygaśnie o godzinie 22.30.

UPAŁY

Alerty pierwszego stopnia przed upałami wydano w województwach:

- śląskim w powiatach cieszyńskim, bielskim i Bielsko-Biała;

- małopolskim - nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlicki;

- podkarpackim - jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanocki, leskim.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 st. C do 31 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 12 w czwartek i wygasną w niedzielę o godzinie 20.

Prognozowana temperatura na czwartek

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Pierwsza pomoc: udar cieplny (Maria Samczuk/PAP)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Grad wielkości jabłek w Gorzowie Wielkopolskim - 12-06-2019 We wtorek wieczorem przez Gorzów Wielkopolski przeszła potężna nawałnica. Z powodu intensywnych opadów deszczu i gradu lokalna straż pożarna miała pełne ręce roboty. Niektóre kule gradowe miały wielkość jabłek. czytaj dalej

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Powinno się przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Jak wynika z definicji IMGW, ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.