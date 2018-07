Prognoza pogody na jutro: burzowo, a miejscami upalnie - 25-07-2018 Czwartek będzie kolejnym dniem, który upłynie przeważnie pod znakiem burz. Jedynie w nielicznych regionach nie usłyszymy grzmotów. Miejscami temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla trzech województw zachodniej Polski.

Ogłoszono również orientacyjną prognozę zagrożeń. Nawet do niedzielnego poranka mogą utrzymywać się niebezpieczne zjawiska, jakimi są upał i burze. Ostrzeżenia objęłyby wszystkie województwa.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Alerty przed upałem obowiązują w trzech województwach: lubuskim, wielkopolskim i w zachodniopomorskim w powiatach: polickim, goleniowskim, łobeskim, świdwińskim, białogardzkim, gryfińskim, Szczecin, myśliborskim, pyrzyckim, stargardzkim, choszczeńskim, drawskim, wałeckim, złotowskim i szczecineckim.

W tych regionach do soboty do godziny 20 w ciągu dnia temperatura będzie wzrastać do 29-32 stopni Celsjusza. W nocy może nie spadać poniżej 18-21 st. C.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia

W województwo łódzkim IMGW prognozuje wystąpienie burz z gradem. Podczas nich może spaść do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy i powiać do 70 kilometrów na godzinę.

Alert obowiązywać będzie do godziny 22.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Orientacyjna prognoza zagrożeń

Pogoda może być niebezpieczna również w kolejnych dniach. IMGW wydał prognozę ostrzeżeń, wedle której alertami może zostać objęta cała Polska. Niektóre ostrzeżenia mogą utrzymywać się nawet do niedzielnego poranka.

Czwartek i noc z czwartku na piątek

UPAŁ - ostrzeżenia drugiego stopnia

W województwachtemperatura w ciągu dnia może dochodzić do 29-32 st. C. W nocy spadnie do 18-21 st. C.

Niewiele chłodniej ma być w województwie zachodniopomorskim. Temperatura maksymalna może tutaj wynieść 29-31 st. C, a w nocy nie spaść poniżej 16-19 st. C.

BURZE

W tym okresie w województwach: wielkopolskim, mazowieckim i lubelskim według IMGW mogą występować burze. W tym pierwszym wyładowaniom mają towarzyszyć opady deszczu rzędu 20-30 l/mkw. i porywy wiatru do 70 km/h. Na Mazowszu i Lubelszczyźnie popada słabiej - 10-17, lokalnie do 25 l/mkw.

BURZE Z GRADEM

IMGW przewiduje wydanie ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zjawiskiem dla ośmiu województw.

W województwie kujawsko-pomorskim podczas burz może spaść do 10-25 l/mkw. deszczu i powiać do 70 km/h. Mocniej może popadać w województwie łódzkim - do 20-30 l/mkw.

W województwie dolnośląskim i opolskim wyładowaniom mają towarzyszyć opady deszczu rzędu 15-30 l/mkw. i wiatr o prędkości do 70 km/h.

Opadów do 30 l/mkw. i porywów wiatru do 65 km/h IMGW spodziewa się w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Piątek i noc z piątku na sobotę

UPAŁ - ostrzeżenia drugiego stopnia

W tym okresie IMGW może wydać alerty dla czterech województw. W lubuskim, wielkopolskim i łódzkim temperatura maksymalna ma wynieść od 29 do 32 st. C. W nocy nie spadnie poniżej 18-21 st. C.

W województwie zachodniopomorskim na termometrach w ciągu dnia zobaczymy do 28-31 st. C, a w nocy temperatura minimalna nie spadnie poniżej 19-21 st. C.

UPAŁ - ostrzeżenia pierwszego stopnia

Na obszarze województwtemperatura maksymalna wyniesie od 28 do 31 st. C. W nocy na termometrach zobaczymy najmniej 18-20 st. C.

BURZE

IMGW może wydać alerty przed zjawiskiem dla trzech województw. W wielkopolskim podczas burz może spaść od 20 do 30 l/mkw., a wiatr osiągnąć prędkość w porywach do 70 km/h.

W mazowieckim i lubelskim wyładowaniom mają towarzyszyć opady rzędu 10-20, lokalnie około 30 l/mkw. i porywy wiatru o prędkości do 70 km/h.

BURZE Z GRADEM

Na terenie województw zachodniopomorskiego i pomorskiego mogą wystąpić burze z gradem z opadem deszczu do 15-20 l/mkw. i porywami wiatru do 70 km/h.

W województwie kujawsko-pomorskim burzom mogą towarzyszyć opady rzędu 10-25 l/mkw. i porywy wiatru do 75 km/h.

W województwie podlaskim i głównie na wschodzie warmińsko-mazurskiego podczas burz może spaść do 10-20, lokalnie do 30 (na Podlasiu nawet do 40 l/mkw.) i powiać do 70-80 km/h.

Na Ziemi Lubuskiej i Ziemi Łódzkiej wyładowaniom mają towarzyszyć opady rzędu 20-30 l/mkw. i porywy wiatru do 70 km/h.

W województwach południowych: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim podczas burz może spaść lokalnie do 40 l/mkw. deszczu. Prognozowana prędkość porywów wiatru to 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Sobota i noc z soboty na niedzielę

UPAŁ - ostrzeżenia drugiego stopnia

Również w sobotę, według IMGW, wiele miejsc ma być upalnych.

W województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim temperatura maksymalna ma dojść do 29-32 st. C. W nocy może nie spaść poniżej 18-21 st. C.

Na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego temperatura maksymalna dojdzie do 28-31 st. C, a minimalna wyniesie 17-20 st.C.

Najgorętszym regionem może okazać się, gdzie IMGW prognozuje temperaturę maksymalną na poziomie 30-31 st. C i minimalną 18-20 st. C.

UPAŁ - ostrzeżenia pierwszego stopnia

W województwach: dolnośląskim, opolskim i mazowieckim termometry mogą wskazać maksymalnie od 28 do 31 st. C, a minimalnie 18-20 st. C.

BURZE

Na obszarze województw: wielkopolskiego, lubelskiego i mazowieckiego mogą wystąpić burze z opadem deszczu rzędu od 10 do 30 l/mkw (lokalnie) i porywami wiatru o prędkości do 70 km/h.

BURZE Z GRADEM

W województwie zachodniopomorskim podczas burz może spaść do 20 l/mkw. deszczu, a wiatr powiać do 70 km/h. Na Pomorzu i Kujawach zaś popada od 10 do 25 l/mkw. i powieje do 70 km/h.

Na obszarze województw lubuskiego i łódzkiego burzom mogą towarzyszyć opady od 20 do 30 l/mkw. i wiatr o prędkości w porywach do 70 km/h. Podobnie może być na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, jednak tutaj synoptycy IMGW nie wykluczają lokalnych opadów rzędu 40 l/mkw.

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim podczas burz możliwa suma opadów wyniesie 10-20, lokalnie do 30 l/mkw. Wiatr może powiać do 70 km/h.

Na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego burzom mogą towarzyszyć opady do 35 l/mkw. i porywy wiatru do 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Zobacz rozmowę z Markiem Posobkiewiczem, czego wystrzegać się podczas upałów.

Wideo Jak upały grożą naszemu zdrowiu?

Co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia?

"Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje "warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń to "orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody."

Jak powstają pioruny? (Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP)