Alerty hydrologiczne na Pomorzu

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia

Wisła nadal stanowi zagrożenie. Tym razem niebezpiecznie może być na Pomorzu.

W województwie pomorskim obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Na Wiśle w rejonie Tczewa obserwowany jest wzrost poziomu wody w strefie wody wysokiej. W ciągu najbliższej doby przewiduje się przekroczenie stanu ostrzegawczego. Alert będzie obowiązywał do godziny 18.

Na Pomorzu, w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej przez Włocławek, w ujściowym odcinku Wisły przewiduje się wzrosty stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w Zatoce Gdańskiej nie spowoduje utrudnień w odpływie wody z Wisły do morza. Alert wygaśnie w sobotę w południe.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW informują o tym, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.

Sytuacja na rzekach

Około godziny 6.30 w piątek stany alarmowe wód były przekroczone w miastach:

- Kępa Polska na rzece Wisła (woj. mazowieckie),

- Wyszogród na rzece Wisła (woj. mazowieckie),

- Jawiszowice na rzece Wisla (woj. małopolskie),

- Trybsz na rzece Białka (woj. małopolskie).

Na poniższej mapie oznaczony został kolorami stan wody w rzekach. Niebieskie kropki to stacje hydrologiczne w naszym kraju, w których zbierane są aktualne informacje hydrologiczne:

Stan rzek w Polsce o godzinie 6.30 (monitor.pogodynka.pl/IMGW)

Stan wody w rzekach w Polsce o godzinie 8 (pogodynka.pl/polska/hydro)

Stan wody w rzekach w Polsce o godzinie 8 (pogodynka.pl/polska/hydro)

Woda powoli opada

Sytuacja na Wiśle między Wyszogrodem i Płockiem się stabilizuje. Od wtorku w siedmiu nadwiślańskich gminach powiatu płockiego: Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubice i Nowy Duninów obowiązuje do odwołania stan alarmu przeciwpowodziowego. Taki alarm obowiązuje również w Płocku, gdzie został wprowadzony w środę wieczorem.

- Na wodowskazach w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej oraz w Borowiczkach-Płock zanotowano spadek poziomu wody. Sytuacja między Wyszogrodem a Płockiem stabilizuje się. Wciąż obowiązuje alarm przeciwpowodziowy - podkreślił Urząd Miasta Płocka w komunikacie wydanym w czwartek po południu. Jak podał, w tym czasie poziom Wisły na wodowskazie Grabówka wynosił 332 centymetrów przy stanie alarmowym 278 cm, a na wodowskazie Borowiczki 358 cm przy stanie alarmowym 340 cm - oznacza to, że poziom wody obniżył się tam w ostatnich godzinach o dwa centymetry.

Według płockiego urzędu miasta, w czwartek po południu na położonych w górę Wisły wodowskazach w Wyszogrodzie odnotowano 607 cm przy stanie alarmowym wynoszącym tam 550 cm, a w Kępie Polskiej 580 cm przy stanie alarmowym 500 cm - w porównaniu do odczytów z rana poziom wody spadł o dziewięć centymetrów w Kępie Polskiej i o 17 cm w Wyszogrodzie.

W środę po południu wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz wraz z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej, Wód Polskich i lokalnych samorządów wizytował wały przeciwpowodziowe wzdłuż Wisły w Dobrzykowie pod Płockiem.

- Fala wezbraniowa na Wiśle pod koniec tego tygodnia, w weekend, powinna opuścić województwo mazowieckie. Zagrożenia jako takiego dla bezpieczeństwa mieszkańców nie przewidujemy. Tego zagrożenia nie ma pomimo przekroczenia stanów alarmowych o kilkadziesiąt centymetrów - mówił w środę Standowicz.

Zbiornik Włocławski

W czwartek rano kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle dotarła do Płocka, gdzie rozpoczyna się Zbiornik Włocławski. To rozciągający się do Włocławka największy sztuczny akwen w Polsce, który ma 58 kilometrów długości i 1,2-2 kilometrów szerokości. Powstał pod koniec lat 60. XX wieku w związku z budową włocławskiej tamy i elektrowni.

W ciągu najbliższej doby na górnej i środkowej Wiśle Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) prognozuje dalszy spadek stanu wody w strefie stanów wysokich - w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej przewiduje opadanie wody przy przekroczonym stanie alarmowym, poniżej zbiornika we Włocławku będą występowały głównie wzrosty wody spowodowane przemieszczaniem się fali wezbraniowej do Bałtyku.

IMGW zaleca zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu rzek.

Sytuacja na Wiśle

W najbliższych dniach wezbranie wody będzie się przemieszczało środkową Wisłą i środkową Odrą. Osoby, które zbliżają się do brzegów rzek, muszą pamiętać, że jest to bardzo groźny żywioł. Lepiej nie zbliżać się do wody i nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe - apeluje IMGW. Zaleca wezwanie odpowiednich służb, jeśli zauważy się niebezpieczną sytuację w okolicy rzeki.

Praktycznie na całej długości Wisły woda układa się wysoko. Miejscowo przekracza stany ostrzegawcze i alarmowe. Jedynie w górnym odcinku występują lokalnie stany średnie.

W ciągu najbliższej doby na górnej i środkowej Wiśle IMGW prognozuje dalszy spadek stanu wody w strefie stanów wysokich. W Wyszogrodzie i Kępie Polskiej przewiduje opadanie wody przy przekroczonym stanie alarmowym. Poniżej zbiornika we Włocławku będą występowały głównie wzrosty wody spowodowane przemieszczaniem się fali wezbraniowej do Bałtyku.

Wzrosty będą występowały przy już przekroczonych stanach ostrzegawczych i z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w nowych profilach wodowskazowych. Możliwe jest osiągnięcie stanu alarmowego w sobotę w Chełmnie i Gdańsku Przegalinie, a w niedzielę w Grudziądzu.

Natomiast na Odrze nie notuje się przekroczeń stanów ostrzegawczych lub alarmowych. IMGW prognozuje, że wzrosty nie spowodują na tej rzece przekroczeń tych stanów. Kulminacja wezbrania na Odrze zbliża się do Białej Góry.