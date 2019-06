Alerty i prognoza zagrożeń. Uwaga na upały i burze

Po niedzieli będziemy mieli w Polsce żar tropików - 08-06-2019 Niedziela będzie ostatnim dniem w najbliższym czasie, podczas którego będzie gorąco, ale nie upalnie. Tropikalnie wręcz zapowiada się środa, kiedy to w całym kraju słupki rtęci pokażą co najmniej 30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia

W kolejnych dniach synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą ostrzegać przed wystąpieniem burz z gradem i upałów w wielu miejscach w Polsce.

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

- w całym woj. warmińsko-mazurskim. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Ostrzeżenia mają obowiązywać do soboty do godz. 23.

- w całym woj. podlaskim. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 do 25 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Ostrzeżenia najprawdopodobniej będą obowiązywać do soboty do północy.

- we wschodniej części woj.. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Ostrzeżenia będą ważne do soboty do 23.

- na terenie całego woj. lubelskiego. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 do 20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Ostrzeżenia mają wygasnąć w niedzielę o godz. 2.

- na terenie całego woj. małopolskiego. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Alarmy mają być ważne do soboty do godz. 22.

- na terenie całego woj. podkarpackiego. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Ostrzeżenie ma obowiązywać do soboty do północy.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać w poniedziałek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Mogą dotyczyć województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 15-30 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą osiągać 80 km/h. Lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenia mogą pojawić się między godziną 7.30 w poniedziałek a 7.30 we wtorek.

Synoptycy IMGW mogą wydać alerty pierwszego stopnia także przed upałem w województwach: podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim, łódzkim, opolskim i dolnośląskim. W tych rejonach temperatura maksymalna może osiągnąć w dzień nawet 31 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia mogą pojawić się między godziną 7.30 w poniedziałek a 7.30 we wtorek.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Prognoza zagrożeń na wtorek

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

Burze mogą dawać się we znaki także we wtorek. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują wystąpienie burz z opadami deszczu w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, łódzkim, śląskim, opolskim, podkarpackim, małopolskim, lubelskim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu do 20-30 l/mkw., a lokalnie może spaść około 40 l/mkw. Wiatr powieje lokalnie w porywach do 80 km/h.

Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej może wydać alerty również przed upałem w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, łódzkim, podkarpackim, lubelskim, opolskim, świętokrzyskim, małopolskim i śląskim. Termometry w tych rejonach mogą pokazać 31 stopni Celsjusza.

OSTRZEŻENIA DRUGIEGO STOPNIA

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać również ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami i upałem w województwie mazowieckim. Synoptycy przewidują, że temperatura maksymalna w dzień może sięgnąć 31 stopni Celsjusza. Prognozuje się tam również wystąpienie burz z opadami deszczu do 20-30 litrów na metr kwadratowy. Wiatr powieje do 75 km/h i miejscami może spaść grad.

Alerty mogą pojawić się między godziną 7.30 we wtorek i obowiązywać do godziny 7.30 w środę.

Prognoza zagrożeń na wtorek

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Pierwsza pomoc: udar cieplny (Maria Samczuk/PAP)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Powinno się przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody.