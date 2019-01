Alerty przed intensywnymi opadami śniegu. W kolejnych dniach nadal niespokojnie

Prognoza pogody na dziś: zimno, pochmurno i mokro - 09-01-2019 W ciągu dnia w całym kraju spodziewamy się opadów śniegu lub deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie cztery stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

Przed intensywnymi opadami śniegu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega regiony górskie i podgórskie.

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

W województwie dolnośląskim obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia.

W powiatach: lwóweckim, jeleniogórskim i Jelenia Góra wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Prognozuje się tam wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach poniżej 500 metrów nad poziomem morza od 15 cm do 30 cm, powyżej tej wysokości od 20 cm do 35 cm, miejscami do 50 cm. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 8 rano w czwartek.

Alerty pierwszego stopnia wydano dla powiatów: kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych i kłodzkiego. W górach powyżej 600 m n. p. m. może spaść od 10 do 20 centymetrów. Ostrzeżenie będzie ważne do godz. 8 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na środę

Tragiczne skutki uderzenia zimy. Europa walczy z niebezpieczną pogodą - 08-01-2019 Europa zmaga się z uderzeniem zimy. W Alpach obowiązuje zagrożenie lawinami, część austriackich szkół jest zamknięta. Niektóre regiony Skandynawii są bez prądu, a z powodu wichur odwołano loty w Holandii. czytaj dalej

W środę w ciągu dnia ostrzeżeń meteorologicznych może przybywać. IMGW prognozuje wydanie alertów:

- pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwie pomorskim. Prognozowany jest wiatr o średniej prędkości 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 60 km/h;

- pierwszego stopnia przed oblodzeniami dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubuskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Synoptycy przewidują, że w tych regionach spadek temperatury poniżej zera stopni Celsjusza może powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników;

- pierwszego stopnia przed silnym mrozem w województwie podlaskim. W ciągu dnia temperatura maksymalna będzie się wahać od -11 stopni Celsjusza do -6 st. C;

- drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na terenie województwa dolnośląskiego. W górach i obszarach podgórskich prognozowane są opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 30 centymetrów.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę

Prognoza zagrożeń na czwartek

W czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać alerty pierwszego stopnia przed:

- oblodzeniami dla województw: warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i łódzkiego. Na tych terenach w nocy z czwartku na piątek prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni Celsjusza, co może przyczynić się do zamarzania mokrych nawierzchni dróg i chodników;

- silnym mrozem dla województwa podlaskiego. IMGW prognozuje, że temperatura w nocy osiągnie tam wartość od -15 stopni Celsjusza do -12 st. C. W ciągu dnia natomiast od -3 do -1 st. C.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

Prognoza zagrożeń na piątek

Niespokojnej aury spodziewać możemy się również w piątek. IMGW prognozuje, że wyda ostrzeżenia pierwszego stopnia przed:

- silnym wiatrem na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ciągu dnia w powiatach nadmorskich wiatr może osiągać średnią prędkość od 30 do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 70 km/h, z zachodu i północnego zachodu;

- oblodzeniami na obszarze województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowany jest tam spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni Celsjusza, który na zachodzie spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na piątek

Ostrzeżenia hydrologiczne Benjamin miesza w pogodzie. Każdego dnia będą śnieżne lub deszczowe miejsca - 08-01-2019 Niż, który odpowiada za opady śniegu, jeszcze nas nie opuszcza. W środę w wielu regionach Polski popada śnieg, deszcz ze śniegiem lub deszcz. Kolejne dni przyniosą rozpogodzenia, ale opady nadal będą się pojawiać. czytaj dalej W trzech województwach oraz w strefie przybrzeżnej obowiązują alerty drugiego stopnia. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE W ujściowym odcinku Odry oraz w zlewni Zalewu Szczecińskiego ze względu na prognozowany silny wiatr z sektora północnego nastąpi wzrost poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów alarmowych na Zalewie Szczecińskim. Alert będzie ważny od godziny 4 w nocy w środę do 4 w czwartek. Przez silny, północny wiatr wzrost poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych wystąpi również na wybrzeżu i morskich wodach wewnętrznych kraju. Ostrzeżenie będzie obowiązywało od godziny 1 w nocy w środę godziny 2 w nocy w czwartek. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE W zlewni Baryczy prognozowane opady deszczu będą powodowały wzrosty stanów wody lokalnie do strefy wody wysokiej. W Odolanowie na Kurochu może zostać przekroczony stan ostrzegawczy. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 9 rano w środę. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE IMGW prognozuje, że na obszarze zlewni środkowej Odry prognozowane opady deszczu będą powodowały wzrosty stanów wody na rzekach, szczególnie w obszarach położonych na wysokości 300-600 metrów nad poziomem morza. Deszcz będzie spłukiwał cienką warstwę pokrywy śnieżnej. Największe wzrosty prognozowane są w zlewniach górnej Nysy Łużyckiej, górnej Kwisy, górnego Bobru i Kaczawy, gdzie możliwe są lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na rzekach nizinnych stany wody będą miały tendencję wzrostową: na Widawie w Zbytowej do stanu ostrzegawczego, w Kanclerzowicach na Sąsiecznicy powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością przekroczenia stanu alarmowego. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 9 w środę. Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Definicja IMGW podaje, że gdy obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym są ostrzeżenia drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW ostrzeżenie zostaje wydane, gdy "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW, "prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody."