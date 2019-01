Alerty w prawie całej Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: uważajcie!

W nocy z soboty na niedzielę oraz o poranku w niedzielę w wielu regionach temperatura będzie oscylować blisko zera stopni Celsjusza. Przy opadach marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem spowoduje to pojawienie się oblodzeń. Kierowcy powinni uważać - może być bardzo ślisko. Dodatkowym utrudnieniem na południowym wschodzie mogą być intensywne opady śniegu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu oraz oblodzeniami.

Przed groźną aurą ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uważajcie za kierownicą" - czytamy na Twitterze.

Uwaga❗️Ostrzeżenia przed oblodzeniem w jedenastu województwach. W Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu także intensywne opady śniegu. Warunki na drogach mogą być trudne, uważajcie za kierownicą 🚗 #śnieg #zima #bezpieczeństwo pic.twitter.com/Bl2jK1MKd3 — RCB (@RCB_RP) 5 stycznia 2019

Ostrzeżenia drugiego stopnia

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na południowym wschodzie kraju. Alerty obowiązują w województwie podkarpackim - w powiatach jasielskim, krościeńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim i w Krośnie. Tam może spaść od 25 do 35 cm. Alert będzie obowiązywał do północy.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

OBLODZENIE

Ostrzeżenia przed oblodzeniami wydano w województwach:

- śląskim, gdzie we wszystkich powiatach z wyłączeniem cieszyńskiego, bielskiego, Bielsko-Biała i żywieckiego, gdzie prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna sięgnie od -4 st. C do -2 st. C, a temperatura minimalna gruntu od -5 st. C do -3 st. C. Ostrzeżenie będzie obowiązywać między godz. 17 w sobotę a godz. 7 w niedzielę;

- małopolskim, gdzie we wszystkich powiatach oprócz podgórskich prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -5 st. C do -3 st. C, temperatura minimalna gruntu od -6 st. C do -4 st. C. Alert będzie obowiązywać między godz. 19 w sobotę a godz. 7 w niedzielę;

- świętokrzyskim, gdzie nawierzchnia będzie zamarzać po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem, przy temperaturze minimalnej wynoszącej od -7 st. C do -4 st. C oraz temperaturze minimalnej gruntu wahającej się między -8 st. C a -5 st. C;

- dolnośląskim, gdzie prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza do -2 st. C, a temperatura gruntu około -6 st. C do -3 st. C. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godz. 17 w sobotę do godz. 1 w niedzielę. Alert będzie ważny od godz. 17 w sobotę do godz. 5 w niedzielę;

, gdzie po opadach deszczu prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, a temperatura minimalna sięgnie od -2 st. C do 0 st. C, zaś gruntu od -3 st. C do -1 st. C. Ostrzeżenie będzie ważne od godz. 19 w sobotę do godz. 3 w niedzielę;

- łódzkim, gdzie nawierzchnia dróg i chodników będzie zamarzać przy temperaturze minimalnej powietrza wynoszącej około -4 st. C i temperaturze minimalnej gruntu oscylującej w okolicy -7 st. C. Alert ma obowiązywać między godz. 17 w sobotę do godz. 5 w niedzielę;

- lubelskim i mazowieckim, gdzie prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna będzie wahać się od -8 st. C do -4 st. C, a temperatura minimalna gruntu od -9 st. C do -5 st. C. Alert będzie ważny od godz. 16 w sobotę do godz. 3 w niedzielę;

- warmińsko-mazurskim i podlaskim, gdzie deszcz ze śniegiem lub mokry śnieg spowoduje oblodzenie nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -6 st. C do -5 st. C, a temperatura minimalna gruntu od -7 st. C do -6 st. C. Ostrzeżenie będzie ważne od godz. 16 w sobotę do godz. 2 w niedzielę. W zachodnich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego będzie nieco inaczej - temperatura minimalna osiągnie od -4 st. C do -2 st. C, a temperatura minimalna gruntu od -5 st. C do -3 st. C. Tam alerty obowiązują od godz. 17 w sobotę do godz. 3 w niedzielę;

, gdzie IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i topniejącego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -2 st. C do 1 st. C, a temperatura minimalna gruntu od -3 st. C do 0 st. C. Alert wygaśnie w niedzielę o godzinie 7.

- pomorskim, gdzie spodziewane jest oblodzenie nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i topniejącego śniegu. Minimalna temperatura wyniesie od -2 st. C do 1 st. C, a temperatura minimalna gruntu od -3 st. C do 0 st. C. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 7;

- zachodniopomorskim, tam opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu mogą zamarzać, powodując oblodzenie nawierzchni. Alert obejmuje powiaty: szczecinecki, wałecki, drawski, świdwiński, białogardzki, łobeski, stargardzki i choszczeński. Temperatura minimalna wyniesie od -2 st. C do 0 st. C, a temperatura minimalna gruntu około -2 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Zimowe zagrożenia (RCB)

Co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia?

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Definicja IMGW podaje, że gdy obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

IMGW zaznacza, że gdy wydaje się ostrzeżenia drugiego stopnia, "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."