Amerykańska prognoza na marzec dla Europy: może być chłodniej niż zazwyczaj

Średnia temperatura dla Polski w marcu

Na mapie widać odchylenia od średniej temperatury dla danego regionu w marcu.

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Białymstoku średnia temperatura powietrza w marcu wynosi 1,3 stopnia Celsjusza, w Gdańsku 3 st. C, w Gorzowie Wielkopolskim 3,8 st. C, w Katowicach 3,3 st. C, w Kielcach 2,1 st. C, w Krakowie 3,1 st. C, w Łodzi 2,8 st. C, w Lublinie 1,9 st. C, w Olsztynie 1,8 st. C, w Opolu 3,9 st. C, w Poznaniu 3,6 st. C, w Rzeszowie 2,8 st. C, w Szczecinie 4 st. C, w Toruniu 2,9 st. C, w Warszawie 2,7 stopnia Celsjusza, we Wrocławiu 4 st. C, a w Zielonej Górze 3,7 st. C.

Co przewidują dla nas Amerykanie

Według NOAA w Polsce marzec będzie chłodniejszy niż zazwyczaj. Tylko na samych krańcach północno-zachodnich oraz południowo-wschodnich temperatura będzie zbliżona do średniej i będzie się wahać od pół stopnia poniżej średniej dla danego miejsca do pół stopnia powyżej średniej.

Na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Kujawach i miejscami na Warmii i Mazurach temperatura będzie się wahała od jednego do dwóch stopni poniżej średniej temperatury. To oznacza, że na przykład w Gdańsku średnio może być około 1 st. C, a w Gorzowie Wielkopolskim ok. 1,8 st. C. W Poznaniu temperatura może wynosić 1,6 st. C.

W pozostałych regionach kraju temperatura będzie się wahać od pół do jednego stopnia poniżej temperatury średniej. W Warszawie na termometrach możemy zobaczyć 1,7 st. C, a w Białymstoku ok. 0 st. C. We Wrocławiu może być ok. 3 st. C.

Najcieplejsze miejsca

Najcieplejszym rejonem okaże się środkowa Turcja. Zazwyczaj w marcu w okolicach Ankary jest 6,1 st. C. Tym razem na tym obszarze, a także w pasie znajdującym się na wschód od niego, przewiduje się temperaturę o dwa-trzy stopnie wyższą. Na zachodzie Turcji także będzie cieplej. W Izmirze w marcu notuje się 11,6 st. C, ale tym razem powinno być średnio 12,6-13,16 st. C.

Cieplejszy będzie także Półwysep Bałkański. W Atenach, gdzie średnia temperatura wynosi 11,7 st. C, spodziewane są wartości o od pół do jednego stopnia wyższe. Podobny wzrost temperatury prognozowany jest dla Albanii, Macedonii, południa Bułgarii.

Także południe Włoch prawdopodobnie okaże się cieplejsze.

Na Sycylii, w Palermo, są w marcu 13,3 st. C, ale tym razem może być bliżej 14 st. C.

Które miejsca Europy chłodniejsze

Sporo chłodniej, bo aż o dwa-trzy stopnie, może być na południu Skandynawii. U naszych zachodnich sąsiadów, w Niemczech, najchłodniejsza okaże się północno wschodnia połowa kraju. W Berlinie, w którym zazwyczaj jest 4,8 st. C, spodziewana jest temperatura niższa o jeden-dwa stopnie. Na pozostałym obszarze Niemiec temperatura średnia będzie o od pół do jednego stopnia niższa.

Dla Wielkiej Brytanii Amerykanie przewidują, że będzie około jednego stopnia mniej niż zazwyczaj. W Londynie o tej porze jest na ogół 8 st. C.