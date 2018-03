Alarmy przed atakiem zimy, a także silnym wiatrem. Pogoda może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia - 16-03-2018 Przez najbliższe dni Polska będzie atakowana przez intensywne opady śniegu, silne podmuchy wiatru oraz ujemne temperatury. Wydano ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby północna Polska będzie w zasięgu wyżu znad Skandynawii, natomiast południowa pod wpływem zatoki niżowej i frontu atmosferycznego. Napłynie zimne, arktyczne powietrze z północnego wschodu. Dość silny i porywisty wiatr wzmagać będzie termiczne odczucie zimna.

Przed niebezpiecznymi zjawiskami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydano ostrzeżenia dla wielu województw południowej i centralnej Polski.

Zimowy weekend

Sobota w większości kraju będzie śnieżna. Tylko na północy niebo pozostanie pogodne. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do zera stopni na Nizinie Szczecińskiej. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje ze wschodu, w porywach z prędkością do 60 kilometrów na godzinę. Mogą powstawać zawieje śnieżne.

Ostatni dzień tygodnia niemal w całej Polsce będzie pogodny. Jedynie w regionach południowych popada śnieg. Będzie jednak zimno. Termometry wskażą maksymalnie od -5 st. C na południu do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, wschodni. W porywach rozpędzi się do 55 km/h. Może powodować zawieje.

Wideo Wysokość i rozkład opadów w najbliższych dniach (ventusky.com)

Poniedziałek ze spokojniejszym wiatrem

Na południu wystąpią opady śniegu, w pozostałych regionach będzie pogodnie. Odnotujemy maksymalnie od -5 st. C na Podkarpaciu do 4 st. C na Pomorzu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wtorek z przelotnym śniegiem

Przelotnie popada śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Podkarpaciu do 3 st. C na Pomorzu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północny.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com)

Środa przeważnie pogodna

Na północy Polski wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Podkarpaciu do 6 st. C na Pomorzu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.