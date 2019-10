Prognoza pogody na dziś: wiele regionów deszczowych, pojawi się śnieg - 04-10-2019 Przed nami pochmurny piątek z opadami deszczu, miejscami nawet śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 14 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Zimny weekend

Dlaczego zrobi się zimno? - Nad Rosją znajduje się niż, a po drugiej stronie kontynentu, tam gdzie jest Wielka Brytania i Irlandia znajduje się wyż. Te dwa ośrodki ciśnienia będą tak współgrać ze sobą, że sprowadzą do nas duże zimno i arktyczne powietrze - tłumaczył Tomasz Wasilewski. Dodał, że w wyżu powietrze obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, natomiast wokół niżu odwrotnie. Taki właśnie układ dwóch ośrodków ciśnienia spowoduje, że napłynie do Polski zimne powietrze z północy.

- To arktyczne zimno zaczyna napływać do Polski. Objawiać się to będzie przede wszystkim spadkiem temperatury, który nastąpi w czasie tego weekendu - mówił prezenter tvnmeteo.pl. Dodał, że to arktyczne powietrze sprawi, że nocami temperatura w naszej części Europy może spaść do -2 i -3 stopni Celsjusza. Mowa o tym, co się będzie działo w nocy z niedzieli na poniedziałek. - To zimne powietrze, które będzie napływać do Polski wedrze się jeszcze dalej, w głąb Europy środkowej i nawet południowej - mówił.

Napływa zimne powietrze

Posłuchaj całej rozmowy z Tomaszem Wasilewskim: