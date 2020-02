Atak kalimy. Tak źle na Kanarach nie było od prawie 20 lat

Żółte niebo tropików. Chmura pyłu połączyła Saharę, Karaiby i Teksas - 02-07-2018 Saharę, Karaiby i Teksas dzielą tysiące kilometrów, jednak w drugiej połowie czerwca regiony te połączyła wielka chmura saharyjskiego pyłu. Zasnuła też niebo nad zwrotnikowymi obszarami Atlantyku. Zarejestrowało ją wiele satelitów. czytaj dalej

Plan alarmowy

Na hiszpańskich Wyspach Kanaryjskich od soboty obowiązuje stan pogotowia pogodowego ze względu na chmurę piasku i pyłu znad Sahary, tzw. kalimę (hiszp. calima) oraz huraganowy wiatr - poinformowały lokalne władze. Alert potrwa do poniedziałku.

Ze względu na słabą widoczność i porywy wiatru zamknięto lotniska między innymi na Teneryfie i Gran Canarii. Wiele dróg na Teneryfie wyłączono z ruchu. Na Gran Canarii, w okolicy Tasarte, w wyniku pożaru ewakuowano mieszkańców. Władze miasta Santa Cruz de Tenerife odwołały w nocy z soboty na niedzielę obchody karnawału i aktywowały plan alarmowy.

Nadeszła znad Sahary

Kalima to chmura piasku i pyłu nad Oceanem Atlantyckim pochodząca z marokańskiej części Sahary, związana z burzami piaskowymi nad pustynią. Przechodząc nad Wyspami Kanaryjskimi, pył opada na powierzchni ziemi, odkładając się pomarańczową warstwą i zmniejszając widoczność. Powietrze staje się suche i gorące - w bieżący weekend temperatura w wielu miejscach Wysp Kanaryjskich przekroczyła 28 st. Celsjusza.



To najgorszy przypadek kalimy od 2002 roku. Na zdjęciach satelitarnych (satelity MODIS należącego do NASA) widać gęstą powłokę pyłu pokrywającego góry, lotniska, ulice i budynki.



Według państwowej agencji meteorologicznej AEMET taki stan utrzyma się co najmniej do czwartku.

Pył znad Sahary

Lepiej nie wychodzić

Huraganowy wiatr

Lokalny rząd Wysp Kanaryjskich zalecił pozostanie w domach osobom, które cierpią na choroby dróg oddechowych. Wszyscy mieszkańcy powinni zamknąć drzwi i okna domów, usunąć z balkonów wszelkie przedmioty, pić dużo płynów i nie uprawiać sportów na otwartej przestrzeni. Osoby chore powinny zażywać leki i w razie złego samopoczucia zgłosić się do lekarza.

Lokalne władze ostrzegły także przed huraganowym wiatrem, dochodzącym w porywach do 150 kilometrów na godzinę. Na Teneryfie wiele dróg zostało zamkniętych dla ruchu, a na pozostałych kierowcy powinni jeździć tylko w przypadkach absolutnej konieczności: ostrożnie i przy włączonych światłach.



Na Gran Canarii lokalne władze ostrzegły na Twitterze przed groźbą rozprzestrzenienia się pożaru w suchym i gorącym powietrzu, zalecając ostrożność przy użytkowaniu sprzętu, mogącego wywołać iskrę.



Na całych Wyspach Kanaryjskich zaostrzono środki bezpieczeństwa, a sytuacja pogodowa jest stale monitorowana.