Aura nas zanudzi. Ciepło, pogodnie, bez burz

"Wyż broni nas przed deszczem i zaprasza coraz cieplejsze powietrze" - 05-05-2018 Czeka nas kolejna seria ciepłych, pogodnych dni. Wszystko to zasługa wyżów, które blokują napływ zimnych mas powietrza oraz deszczu. Mogą nas też ominąć zimni ogrodnicy - wskazują obecne modele synoptyczne. O pogodzie opowiadał we "Wstajesz i wiesz" Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Poniedziałek też słoneczny

Niedziela zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1012 hPa.

Poniedziałek również ma być wzorowy pod względem pogody. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą (przypomnijmy - w cieniu) od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com)

Tylko na Podkarpaciu popada

We wtorek na Podkarpaciu możliwy jest przelotny deszcz, poza tym będzie słonecznie. Temperatury dojdą maksymalnie od 23 st. C na Podkarpaciu do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Upalny Dolny Śląsk

W środę w Małopolsce może spaść słaby, przelotny deszcz. Poza tym dzień będzie słoneczny i bardzo ciepły: od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu.

Wideo Opady w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com)

Powrócą burze

W czwartek możliwy jest przelotny deszcz, a na południu także burze. Podczas burz synoptycy prognozują opady od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Nadal będzie bardzo ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków zmiennych powieje słaby i umiarkowany wiatr.