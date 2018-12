Aura przypomni, że to już grudzień. Trochę zimy, choć w wersji "light"

W pogodzie w najbliższych dniach czekają nas przymiarki do zimy, choć w wersji dość łagodnej. W wielu regionach sypnie śniegiem. Temperatura w dzień nie będzie przekraczała 5 stopni Celsjusza, ale będą też dni i miejsca z lekkim mrozem.

We wtorek w Polsce spadnie śnieg, a na zachodzie kraju deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowany wiatr, przeważnie z kierunków zachodnich.

Wideo Prognozowane porywy wiatru w następnych dniach

Poprószy śnieg

Pod względem opadów środa będzie do wtorku podobna: śnieg, a na zachodzie deszcz ze śniegiem i deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje z północy wiatr słaby i umiarkowany.

W czwartek na zachodzie się wypogodzi, na pozostala część kraju posypie się śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słabo i umiarkowanie powieje z północy.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Prognozowane opady deszczu w następnych dniach

Pogodniejszy koniec tygodnia

W piątek śnieg pojawi się już tylko na Pomorzu i Podkarpaciu, poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Weekend rozpoczniemy w całym kraju pogodną aurą. W sobotę termometry pokażą od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu.

Prognoza pogody na piątek i sobotę