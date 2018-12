Aura zrobi się zimowa. W wielu miejscach posypie śnieg

Porywisty wiatr. Prognoza zagrożeń IMGW - 08-12-2018 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą wydać w najbliższych dniach ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Najsilniejsze porywy pojawią się na południu kraju. czytaj dalej

Deszcz ze śniegiem

W niedzielę w wielu regionach Polski popada deszcz, na Suwalszczyźnie wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

W poniedziałek synoptycy prognozują okresowe opady deszczu ze śniegiem, a na zachodzie deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach powieje z prędkością do 60 km/h.

Wideo Potencjalne opady w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

We wtorek opady deszczu wystąpią tylko na Pomorzu. Na pozostałym obszarze kraju prognozuje się deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z północnego zachodu.

Kilka pogodnych miejsc

Mieszkańcy Suwalszczyzny będą mogli cieszyć się w środę pogodną aurą. W pozostałej części kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą od zera stopni na Suwalszczyźnie do 4 st. na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

W czwartek w niemal całym kraju popada śnieg, tylko na zachodzie będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.