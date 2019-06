Aż 35 stopni w cieniu. Za piekielnym gorącem pójdą inne gwałtowne zjawiska

Groźne upały. IMGW ostrzega - 09-06-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wysokimi temperaturami mieszkańców znacznej części Polski. Oprócz upałów, wraz z początkiem tygodnia, mogą wrócić także burze. Synoptycy IMGW wydali alerty drugiego stopnia. czytaj dalej

Wielki powrót upałów

Polska znajdzie się pod wpływem układu niżowego z centrum nad Alpami. Nad krajem przemieści się z południa na północ ciepły front atmosferyczny, za którym popłynie gorące powietrze zwrotnikowe.

W poniedziałek będzie na ogół pogodnie. Tylko na krańcach zachodnich spodziewamy się dużego zachmurzenia, z przelotnymi opadami deszczu do 20-30 litrów na metr kwadratowy oraz burzami z gradem. Termometry wskażą od 25 st. C na Wybrzeżu, przez 30 st. C w centrum kraju, do 31 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr, południowo-wschodni, będzie słaby i umiarkowany, tylko okresami - zwłaszcza podczas burz - dość silny.

Piekielna temperatura

Uwaga na trujący barszcz Sosnowskiego. Upały mu sprzyjają - 05-06-2019 Słoneczna pogoda i upały sprzyjają rozrastaniu się barszczu Sosnowskiego, toksycznej rośliny zagrażającej zdrowiu ludzi i zwierząt, a także potęgują jej szkodliwość. W niektórych miastach próbuje się z nią walczyć, przeprowadzając opryski herbicydami. czytaj dalej

We wtorek chmury nadciągną już nad cały kraj. Na zachodzie Polski i Pomorzu oraz na południowym wschodzie przewidujemy przelotne opady deszczu do 10-40 l/mkw. i burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 st. C na Suwalszczyźnie do 33 st. C w centrum i na południu kraju. Uwaga: w tych częściach kraju słupki rtęci w cieniu mogą wskazywać aż 35 st. C. Wiatr, wiejący z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany, choć w burzach może osiągnąć prędkość 90 km/h.

Na wschodzie środa zapowiada się pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe, ale wzrastające do dużego. Wystąpią przelotne opady deszczu o natężeniu 10-40 l/mkw. i burze z gradem. Termometry w cieniu wskażą od 31 st. C na Podlasiu, przez 33 st. C w centrum kraju, do 34, a nawet 35 st. C na Dolnym Śląsku. Przeważnie słabe i umiarkowane podmuchy wiatru nadciągną z południowego wschodu. Okresami, zwłaszcza w burzach, mogą się nasilać.

Odrobinę "chłodniej"

Dwa litry wody dziennie, alkohol "absolutnie niewskazany". Jak przeżyć upały - 05-06-2019 W kolejnych dniach w Polsce zapowiadane są upały. Eksperci zalecają spożywanie dużej ilości płynów i unikanie słońca między godziną 11 a 15. Przypominają też o zachowaniu zbilansowanej diety - bogatej w owoce i warzywa. Zdaniem naukowców, gorących dni w ciągu roku przybywa. czytaj dalej

W czwartek tylko na południowym zachodzie kraju będzie pogodnie. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, wzrastające w ciągu dnia do dużego. Suma przelotnych opadów wyniesie 10-40 l/mkw. Pojawią się też burze z gradem. Temperatura nieznacznie się obniży. Będzie od 26 st. C na Pomorzu Zachodnim do 30 st. C w centrum kraju i na Podkarpaciu. Wiatr, południowo-wschodni, od zachodu skręcający na północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Jego prędkość w burzach może wynieść 90 km/h.

W piątek prawie wszędzie będzie pogodnie. Tylko na południowym wschodzie kraju pojawią się gęste chmury, z których spadnie do 30 l/mkw. deszczu. Wystąpią tam też burze z gardem. Termometry wskażą od 27 st. C na północnym wschodzie, przez 30 st. C w centrum kraju, do 31 st. C na Podkarpaciu. Na ogół północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, tylko w burzach osiągając prędkość 90 km/h.