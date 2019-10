Za nami Pełnia Myśliwych. Pokazaliście, jaka była piękna - 14-10-2019 W nocy można było podziwiać pełnię Księżyca. Srebrny Glob świecił wyjątkowo jasno. Zdjęcia wysłaliście na Kontakt 24. czytaj dalej

Do 22 stopni

Zapowiada się słoneczny wtorek. Termometry pokażą od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

W środę będziemy cieszyć się pogodną aurą. Tylko na Pomorzu przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Czwartek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu tylko na Pomorzu. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Pogodne dni

W piątek w całym kraju możemy liczyć na pogodną aurę. Termometry pokażą od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Zapowiada się pogodna sobota. Na termometrach zobaczymy od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.