Bardzo ciepła passa będzie trwać

Aura w kolejnych dniach nas nie zawiedzie. Tylko niedziela będzie pochmurna, potem czeka nas kilka dni ze słońcem. Będzie też bardzo ciepło, w niektórych regionach temperatura wzrośnie nawet do 21 stopni Celsjusza.

Ciepłe, słoneczne dni

Niedziela w całym kraju okaże się pochmurna, ale będzie można też liczyć na rozpogodzenia. Termometry wskażą od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Początek tygodnia zapowiada się pełen słońca. Temperatura wyniesie od 14 st. C na Pomorzu do 21 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr.

Na słońce będziemy mogli liczyć także we wtorek. Termometry wskażą od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Środa również będzie w całym kraju pogodna. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu.

Pogorszenie pogody na zachodzie

W czwartek aura popsuje się na zachodzie, może tam spaść przelotny deszcz. Poza tym powinno być pogodnie. Termometry pokażą od 12 st. C na Pomorzu do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.