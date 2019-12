Bardzo ciepło i bardzo wietrznie. W górach porywy do 120 kilometrów na godzinę

Po godzinie 16 nad Polską przelecą satelity Starlink - 30-12-2019 Dziś po południu będziemy świadkami niecodziennego widowiska. Nad Polską przeleci kilkadziesiąt satelitów Starlink, tworząc na niebie świetlisty łańcuch. Wszystko będzie można zobaczyć gołym okiem, ale warto zadbać o odpowiednie miejsce do obserwacji. czytaj dalej

Wtorek zapowiada się pochmurno. Od północy w głąb kraju przemieszczać się będą opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 5 litrów na metr kwadratowy, a na Podkarpaciu śniegu do 5 centymetrów. Padać nie powinno jedynie na Pomorzu Zachodnim. Termometry pokażą maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach może rozpędzać się do 50-70 kilometrów na godzinę. W górach porywy mogą być silniejsze i osiągać do 90-120 km/h.

Sprawdź pogodę na noc sylwestrową 2019.

Do 7 stopni

Środa przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Podkarpaciu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu, jednak okresami porywy mogą przybierać na sile i rozpędzać się do 50 km/h.

W czwartek na niebie pojawi się zachmurzenie duże i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Podkarpaciu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na południowym zachodzie. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami okaże się dość silny, a na północy w porywach osiągnie do 60 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Powróci deszcz ze śniegiem

Piątkowe niebo będzie pokryte małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na wschodzie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W porywach wiatr osiągnie prędkość do 50-60 km/h.

Wideo Prognozowane porywy wiatru w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

W sobotę należy spodziewać się pochmurnej aury z przemieszczającymi się od północy w głąb kraju opadami deszczu ze śniegiem rzędu do 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 3 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na zachodzie. Powieje południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni wiatr, który będzie umiarkowany i dość silny. W porywach może osiągać do 50-70 km/h, a w górach do 90-120 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę