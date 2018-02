Bardzo ślisko. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed marznącymi opadami

Prognoza pogody na weekend - 07-02-2018 Jakiej aury spodziewać się w sobotę i niedzielę? Koniecznie sprawdźcie. czytaj dalej

W środę po południu intensywne opady śniegu znacznie pogorszyły warunki na drogach w rejonie Beskidów. W Bielsku-Białej, rejonach Żywca i na Śląsku Cieszyńskim jest bardzo ślisko. Na drogach zalega błoto pośniegowe. Samochody ciężarowe mają kłopoty na podjazdach i tworzą się korki.

Policjanci z Żywca podali, że opady śniegu utrudniają podróżowanie drogą 946 biegnącą do Suchej Beskidzkiej. Poinformowali, że problemy występują m.in. w rejonie góry Burgałowskiej. Pojawiły się już informacje o pierwszych kolizjach i samochodach w rowach.

Sami kierowcy na portalach społecznościowych informują, że warunki na drodze S1 do granicy ze Słowacją są trudne. Podjazd w rejonie Horolnej koło Węgierskiej Górki na Żywiecczyźnie dla większych i cięższych pojazdów jest bardzo mocno utrudniony.

Ciężarówki mają też kłopoty na podjazdach w Bielsku-Białej i Cieszynie. Korkuje się między innymi droga krajowa nr 81, czyli tak zwana wiślanka z Ustronia do Wisły. Na pokonanie tego niespełna 10-kilometrowego odcinka potrzeba niemal godziny.

To nie jedyne utrudnienia, jakich należy się spodziewać.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego oraz drugiego stopnia przed marznącymi opadami. Warunki na drogach już w środę były bardzo trudne.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 16 we środę do godziny 8 rano we czwartek.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Prognozuje się pojawienie słabego opadu marznącego deszczu lub mżawki, które wywołają gołoledź. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 14 we środę do godziny 10 rano we czwartek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Prognozowane jest wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 15 we środę do godziny 3 w nocy we czwartek.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Przewidywane jest pojawienie się miejscami słabego opadu marznącego deszczu lub mżawki, które będą powodować gołoledź. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 14 we środę do godziny 2 w nocy we czwartek.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Prognozuje się słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, które będą powodować gołoledź. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 14 we środę do godziny 2 w nocy we czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognozowane ostrzeżenia

W województwie podkarpackim oraz lubelskim do godziny 7.30 rano we czwartek prognozowane jest ostrzeżenie drugiego stopnia przed marznącymi opadami.

Prognozowane ostrzeżenia IMGW

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia oznacza, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".