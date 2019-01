Będą i miejsca zimne, i bardzo ciepłe. Ciąg dalszy opadów śniegu

Pogoda niebezpieczna w większości kraju. Liczne ostrzeżenia - 15-01-2019 Wtorkowe popołudnie i noc z wtorku na środę będą obfitowały w niebezpieczne zjawiska pogodowe. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem, zawiejami i zamieciami śnieżnymi oraz opadami marznącymi. Na niektórych rzekach mogą być przekroczone stany ostrzegawcze. czytaj dalej

Do 8 stopni

W środę w całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu, a na wschodzie może popadać deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C miejscami na zachodzie. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość dochodzącą do 55 kilometrów na godzinę. Na wschodzie i w górach może powodować lokalne zawieje śnieżne.

Czwartek przyniesie opady deszczu i deszczu ze śniegiem w całym kraju. Temperatura wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, ale w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Nieco chłodniej

W piątek pogodnie będzie tylko na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy reszty kraju muszą być przygotowani na przelotny śnieg. Ochłodzi się, termometry pokażą od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach rozpędzi się do 50 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu w kolejnych pięciu dni (Ventusky.com)

Pogodnie, ale zimno

Sobota w całym kraju okaże się słoneczna. Musimy się jednak przygotować na mróz. Temperatura wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr nie będzie utrudnieniem, gdyż powieje słabo.

Niedziela także będzie pogodna. Termometry pokażą od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby wiatr okaże się zmienny.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę