Będzie coraz cieplej. W czwartek nawet 9 stopni Celsjusza

W kolejnych dniach zrobi się cieplej, na termometrach zobaczymy od -5 do nawet 9 stopni Celsjusza. Pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Środa będzie pierwszym dniem z dodatnią temperaturą w całym kraju.

W niedzielę przeważnie będzie słonecznie, miejscami jednak może się trochę chmurzyć. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Podlasiu do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe 997 hPa.

Poniedziałek na ogół będzie pogodny. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

Pogoda w niedzielę i poniedziałek

Opady we wtorek i środę

We wtorek na ogół będzie pochmurno. Na południu i w centrum popada deszcz i deszcz ze śniegiem, więc zrobi się ślisko. Temperatura maksymalna osiągnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków wschodnich.

Wideo Prognoza temperatury na pięć dni (ventusky.com)

W środę wystąpi zachmurzenie zmienne. Na północy i wchodzie wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Uwaga, będzie ślisko. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W czwartek zachmurzenie będzie zmienne, umiarkowane i duże. Na północy popada słaby śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni.