Będzie nieprzyjemnie - zimno, wietrznie i mokro. W weekend ocieplenie

"Chłodniej, cieplej, chłodniej, cieplej". Czeka nas temperaturowa sinusoida - 10-12-2019 W środku tygodnia temperatura spadnie, jednak ochłodzenie nie zostanie z nami długo. We "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski podkreślił, że zimy w najbliższym czasie spodziewać się nie powinniśmy. Czeka nas jednak temperaturowa sinusoida. czytaj dalej

Miejscami mocniej powieje

W środę na zachodzie kraju i Pomorzu będzie pochmurno. W rejonie Zatoki Pomorskiej popada słaby deszcz ze śniegiem. Poza tym będzie dość pogodnie. Termometry pokażą od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się na zachodzie do 50 kilometrów na godzinę.

Zapowiada się pochmurny czwartek z przejaśnieniami. Na zachodzie kraju oraz na Śląsku wystąpią opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W Sudetach spadnie do 5 centymetrów śniegu. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na północnym wschodzie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny wiatr.

Na piątek synoptycy prognozują zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na zachodzie i północy kraju okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 2-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na północy i zachodzie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Podkarpaciu. Południowy wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Deszcze i deszcz ze śniegiem

W sobotę wystąpi duże zachmurzenie, poza tym okresami popada deszcz lub mżawka o sumie do 1-5 l/mkw., a na Pomorzu Zachodnim deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie i w centrum kraju do 7 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni i południowy, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 60-80 km/h.

Przed nami pochmurna niedziela z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw., a na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem. Jedynie na południowym wschodzie nie popada. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni i południowo-zachodni wiat powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach