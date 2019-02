Będzie padać, ale na horyzoncie widać także powrót mrozu

Porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Żółte alarmy - 09-02-2019 W niedzielę oraz w poniedziałek o poranku na południu kraju mogą wystąpić silne porywy wiatru. Miejscami mogą osiągać prędkość dochodzącą do 90 kilometrów na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. czytaj dalej

Silniej powieje

Na niedzielę synoptycy zapowiadają zmienne zachmurzenie. Na północy i zachodzie kraju możliwe są opady deszczu o natężeniu do 5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C w Małopolsce. Z południa powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach do 70 kilometrów na godzinę. Ciśnienie spadnie, w południe na barometrach zobaczymy 994 hPa.

W poniedziałek synoptycy prognozują duże zachmurzenie z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie maksymalnie od 3 st. C na Podlasiu do 7 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje z zachodu. Rozpędzi się w porywach do 60 km/h.

Wideo Porywy wiatru w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Wtorek pod znakiem śniegu

We wtorek możliwe jest zmienne zachmurzenie. Na Śląsku i w centrum kraju popada śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami w porywach osiągnie ponad 60 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Bezchmurny czwartek

Środa zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie Polski możliwe są opady deszczu i śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z północnego zachodu.

Synoptycy prognozują pogodny czwartek. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Podkarpaciu do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr.