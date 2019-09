Będzie padać, miejscami intensywnie. Na termometrach do 26 stopni

Groźne burze i intensywne opady. Prognoza zagrożeń IMGW - 07-09-2019 Pogoda w najbliższych dniach może stwarzać zagrożenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może ostrzegać przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Obowiązuje prognoza zagrożeń. czytaj dalej

Popada, miejscami silnie

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami. Pojawią się również opady deszczu rzędu do 5 litrów na metr kwadratowy. Na krańcach wschodnich oraz w Tatrach i Beskidach należy spodziewać się burz z opadami do 10-20 l/mkw oraz porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Pomorzu zachodnim do 24 st. C na Podkarpaciu. Ze zmieniających się kierunków powieje przeważnie słaby, miejscami umiarkowany wiatr.

Poniedziałek będzie pogodny jedynie na krańcach wschodnich. W pozostałych regionach dzień zapowiada się pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i opadami deszczu. We wschodnich częściach kraju niewykluczone są burze z opadami do 10-20 l/mkw oraz porywami wiatru osiągającymi do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna sięgnie od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje ze zmiennych kierunków.

We wtorek północne regiony kraju muszą spodziewać się opadów. Na Pomorzu Zachodnim popada szczególnie intensywnie - w ciągu dwunastu godzin może spaść do 30 l/mkw deszczu. W reszcie kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Pomorzu do 22 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Wideo Temperatura w ciągu kolejnych dni (Ventusky.com)

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Do 26 stopni

W środę na niebie zobaczymy małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z kierunków zmiennych.

W czwartek we wschodnich regionach prognozowane są przelotne opady deszczu. W reszcie kraju na niebie wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wideo Prognozowane opady deszczu w ciągu pięciu dni (Ventusky.com)