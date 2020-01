Będzie się działo. Dni z zimową aurą, a potem powrót 10 stopni Celsjusza

Śnieg, lód i silny wiatr. Gdzie pogoda może stać się niebezpieczna - 27-01-2020 Nadchodzące dni w części kraju mogą przynieść zimowe niebezpieczeństwa. Z prognozy zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w kolejnych dniach mogą zostać wydane alerty przed intensywnym śniegiem, oblodzeniami i silnym wiatrem. czytaj dalej

Silniejszy wiatr

We wtorek na zachodzie kraju wystąpią opady deszczu, a na pozostałym obszarze - deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoledź. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 7 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr, umiarkowany, na zachodzie osiągnie w porywach prędkość do 60 kilometrów na godzinę. Powieje z południa.

Środa na przeważającym obszarze kraju przyniesie okresowe opady deszczu ze śniegiem i lokalnie marznącego deszczu. Na wschodzie i Pogórzu spadnie śnieg. W porównaniu z poniedziałkiem będzie nieco chłodniej. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Umiarkowany na ogół zachodni wiatr w porywach będzie wiał z prędkością 60 km/h.

W czwartek spodziewamy się okresowych opadów deszczu, również marznącego, i opadów deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i Pogórzu przewidywany jest śnieg. Słupki rtęci podskoczą do podobnych wartości, co w poprzednich dniach. Prognozujemy od 2 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr powieje umiarkowanie, tylko w porywach rozpędzając się do 60 km/h.

Prognoza na środę i czwartek

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Rozpogodzenie w sobotę

Zapowiada się, że w piątek czekają nas chwile z deszczem ze śniegiem i lokalnie marznącym deszczem, Na zachodzie przewidujemy opady samego deszczu. Prognozowana jest też wyższa temperatura. Spodziewamy się od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.

W sobotę tylko na północy przewidywane są opady deszczu. Poza tym ma być pogodnie. Prognoza pokazuje, że czeka nas powrót dużego, jak na zimę, ciepła. Spodziewamy się od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany, w porywach powieje z prędkością do 50 km/h.

Prognoza na piątek i sobotę