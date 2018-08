"Będzie spora sinusoida w temperaturze w nadchodzącym tygodniu"

Prognoza pogody na dziś: ciepło, ale nie upalnie. Miejscami popada deszcz - 12-08-2018 Zapowiada się piękna i słoneczna pogoda. Tylko na północy kraju prognozuje się przelotny deszcz. Biomet okaże się neutralny na północnym wschodzie, a korzystny na pozostałym obszarze Polski. czytaj dalej

Napływ świeżego powietrza

Niż znad Skandynawii i związany z nim front atmosferyczny przyniósł opady i wypchnął upalne powietrze za wschodnią granicę. - Front, który wczoraj nas niepokoił wraz z niżem, poszedł sobie daleko na północ do Skandynawii - opowiadał we "Wstajesz i weekend" programie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

- Jego miejsce zajął wyż, który ma swoje centrum nad Karpatami. To dzięki niemu dzisiaj w Polsce jest fajna, słoneczna pogoda - powiedział Wasilewski. Dodał, że napłynęło za tym frontem atlantyckie świeże i rześkie powietrze. Zaznaczone jest na mapie niebieskimi strzałkami. - Otworzyła się droga do napływu chłodniejszego powietrza z zachodu i wszyscy oddychamy tym świeżym powietrzem - opowiadał prezenter. W wyżu, który zlokalizowany jest na południu Polski, cyrkulacja powietrza jest zgodna z ruchem wskazówek zegara. - I jeżeli wyobrazimy sobie taki ruch, to z południowego zachodu Europy teraz ten wyż ma zamiar zaprosić znowu bardzo ciepłe powietrze - opowiadał.

Wyż zaprosi ciepłe powietrze

Jednodniowy upał

Powyżej 30 stopni będzie w poniedziałek w wielu regionach Polski.

- To będzie powrót takiej temperatury, którą pamiętamy sprzed dwóch, trzech dni. 32 stopnie na zachodzie, 31-32 na południu, 30 stopni w Warszawie. Północny wschód obroni się przed tym upałem. Tutaj będzie przyjemnie, bo od 25 do 27 stopni. Natomiast zachodnia i środkowa Polska to obszary, które będą miały znowu wysoką temperaturę - powiedział prezenter. - To będzie taki upał jednodniowy, bo we wtorek temperatura będzie trochę niższa, zdarzą się przelotne opady i burze. Będzie spora sinusoida w temperaturze w tym nadchodzącym tygodniu. Będzie gorący poniedziałek, mniej gorący wtorek z przelotnymi opadami i burzami, a pod koniec tygodnia znowu wzrost temperatury - tłumaczył Wasilewski.

Temperatura w poniedziałek 13 lipca (model GFS/wetter3.de)

Posłuchaj całej rozmowy z Tomaszem Wasilewskim: