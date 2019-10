Będziemy marznąć i moknąć

Żółte alerty na południu Polski. Może spaść do 45 litrów na metr kwadratowy - 04-10-2019 Synoptycy przestrzegają przed ulewami na południu kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego stopnia. czytaj dalej

Koniec tygodnia deszczowy w części kraju

W sobotę na południu możliwe są miejscami dość intensywne opady deszczu - do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Niedziela zapowiada się deszczowo na na Pomorzu i Podkarpaciu. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Termometry pokażą od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany północny wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Tylko sześć stopni

Oblodzone szlaki i zaśnieżone szczyty. "Warunki trudniejsze niż w zimie" - 04-10-2019 "Warunki pogodowe są bardzo trudne" - przestrzegł ratownik TOPR Edward Lichota, który w rozmowie z TVN 24 mówił o zalegającym w Tatrach śniegu i o tym, jak bezpiecznie wyprawić się w góry przy takiej pogodzie. czytaj dalej

W poniedziałek na północy przelotnie popada deszcz. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 6 st. na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Wtorek na wschodzie upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Termometry pokażą od 8 st. na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni i południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Możliwe opady

W środę w całym kraju popada deszcz, który miejscami może być dość intensywny. Na zachodzie może spaść do 20 l/mkw. Temperatura osiągnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni.

Prognoza pogody na wtorek i środę