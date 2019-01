Benjamin miesza w pogodzie. Każdego dnia będą śnieżne lub deszczowe miejsca

We wtorkowe popołudnie centrum niżu Benjamin ulokowało się nad zachodnią częścią Bałtyku. W ciągu najbliższych godzin będzie się ono przemieszczało w głąb Polski, a w środowe popołudnie znajdzie się nad Górnym Śląskiem.

Związany z niżem front okluzji jest frontem śnieżnym i to właśnie on odpowiada za opady, z którymi się aktualnie borykamy. Na wschód od linii frontu występują i będą się pojawiać opady śniegu, a na zachód deszczu ze śniegiem. W ciągu najbliższej nocy na obszarze od Pomorza, przez Kujawy, Ziemię Łódzką, częściowo Mazowsze, aż po Śląsk i Małopolskę zagrożeniem okażą się marznące opady. Na drogach będzie więc bardzo ślisko.

Przed tym zjawiskiem ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wideo Prognozowane opady na najbliższe dni (Ventusky.com)

Nadal z opadami

Dwie osoby zmarły z wychłodzenia, jedna zatruła się czadem - 08-01-2019 W poniedziałek dwie osoby zmarły z powodu wychłodzenia, a jedna osoba zatruła się czadem - poinformowało we wtorek rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na Twitterze. Służby apelują o przestrzeganie zimą zasad bezpieczeństwa. czytaj dalej

Pierwsze przejaśnienia

Środa zapowiada się pochmurno. We wschodniej części kraju wystąpią słabe opady śniegu do 1-2 centymetrów, a w zachodniej deszczu ze śniegiem i deszczu. Będzie ślisko. Temperatura maksymalna osiągnie wartość od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 stopni na Nizinie Szczecińskiej. Z reguły powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków. Miejscami rozpędzi się w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

W czwartek będzie pochmurno, pojawią się jednak przejaśnienia. Miejscami popada śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od -9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 stopni na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy.

Piątek okaże się pogodny w większości regionów Polski. Jedynie na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej synoptycy prognozują śnieg i deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 4 stopni na Nizinie Szczecińskiej. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na Wybrzeżu w porywach rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Prognozowana temperatura na najbliższe dni (Ventusky.com)

Momentami wietrznie

Weekend rozpocznie się pogodną aurą w wielu obszarach kraju. Niebo zachmurzy się tylko na południu i w centrum. Popada tam śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 stopni na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę, zachodni.

Niedziela ponownie w całym kraju nie będzie rozpieszczać nas pogodą. Na wschodzie należy spodziewać się opadów śniegu przechodzącego w deszcz, a na pozostałym obszarze deszczu. Synoptycy prognozują, że temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 stopni na Nizinie Szczecińskiej. Zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę