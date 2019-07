Bez szans na gorąco, ale z opadami i burzami

Prognoza pogody na dziś: dzień pod znakiem burz - 13-07-2019 Sobota w wielu regionach może przynieść gwałtowne zjawiska pogodowe. Prognozowane są burze, w tym także z opadami gradu. Termometry pokażą maksymalnie do 25 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Do 26 stopni

W niedzielę zachmurzenie okaże się zmienne. W województwach południowych, zachodnich i miejscami w centralnych rejonach pojawią się przelotne opady deszczu i burze, w czasie których spadnie do 10-30 litrów deszczu na metr kwadratowy. W porywach burzowych powieje do 60-90 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwe są opady gradu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z północy. Ciśnienie będzie się wahać, w południe odnotujemy 998 hPa.

Poniedziałek na ogół zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

We wtorek zachmurzenie okaże się zmienne. Na południu, zachodzie i w centrum Polski synoptycy nie przewidują opadów. Poza tym możliwe są przelotne opady deszczu i burze, w czasie których spadnie do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy. W porywach burzowych wiać będzie do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach (Ventusky.com) (wideo bez dźwięku)

Na ogół pogodnie

W środę w północno-wschodniej części kraju możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Lokalnie przelotny deszcz

Na czwartek synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Podkarpaciu pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wskaże od 21 st. C na Podlasiu do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu