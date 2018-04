Prognoza pogody na dziś: będzie ciepły, przeważnie pogodny dzień - 14-04-2018 Sobota będzie na ogół ciepła i słoneczna, ale zachmurzenie może wzrosnąć, a burze - miejscami powrócić. Warunki biometeorologiczne będą prawie wszędzie neutralne. czytaj dalej

W piątek w znacznej części kraju wystąpiły burze. Wyładowaniom atmosferycznym towarzyszył deszcz oraz silny wiatr. Przez całe popołudnie i wieczór, do północy, obowiązywały wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia przed burzami dla sześciu województw.

Od rana do nocy

Jak informował synoptyk TVN Meteo Artur Chrzanowski, pierwsze piątkowe burze wystąpiły rano w Kotlinie Kłodzkiej.

Po godzinie 16 dotarły nad tereny Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej, Ziemi Łódzkiej, Podkarpacia i Małopolski.

Komórki burzowe stopniowo przesuwały się przeważnie w kierunku północnym.

Około godziny 19 linia burz o natężeniu silnym, z opadami rzędu 10-20 l/mkw i porywami wiatru 60-80 km/h - a miejscami nawet ponad 80 km/h - przebiegała na linii: Lipiany, Krzyż Wielkopolski, Wieleń, Gniezno, Izbica Kujawska, Łęczyca, Biała Rawska, Białobrzegi, Nałęczów.

Po godzinie 20 burza dotarła do Warszawy.

W północno-wschodniej Polsce wyładowania atmosferyczne i przelotny deszcz występowały miejscami jeszcze w nocy z piątku na sobotę.

Wideo Rozwój burz w piątek (Ventusky.com)

Straż Pożarna do godziny 21.30 interweniowała w piątek 160 razy w związku z przechodzącymi burzami. Strażacy najczęściej wyjeżdżali do uszkodzonych dachów, oberwanych konarów drzew, zerwanych linii energetycznych i zalanych piwnic.



Najwięcej, 50 interwencji, odnotowano w województwie łódzkim, gdzie zostało uszkodzonych dziewięć dachów. W Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskiem strażacy interweniowali po 40 razy.



W miejscowości Bobrownickie Pole (woj. kujawsko pomorskie) podczas burzy ranny został mężczyzna, uderzony spadającą cegłą.



10,8 tys. odbiorców w piątkowy wieczór pozbawionych było energii elektrycznej. Najtrudniejsza sytuacja panowała w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie prąd nie docierał do 4,5 tys. odbiorców.