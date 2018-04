Zmienne oblicze wiosny. Najbliższe dni ze słońcem, deszczem, a także burzami - 10-04-2018 W najbliższych dniach miejscami spodziewamy się deszczu i burz. Będzie jednak wiele regionów, w których pogoda dopisze. Termometry pokażą nawet 25 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Front burzowy wszedł do Polski we wtorkowe popołudnie. Przemieszczał się na północny zachód kraju z prędkością około 20-25 kilometrów na godzinę.

Burze pojawiały się na Podkarpaciu, Mazowszu, w Wielkopolsce, na Ziemi Łódzkiej i Lubelszczyźnie. Około godziny 21.30 wyładowania występowały już tylko nad Mazowszem i częścią Lubelszczyzny.

Burze miały umiarkowane natężenie. Towarzyszyły im opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru o prędkości dochodzącej do 70 kilometrów na godzinę.

Co dalej?

W nocy w północnej części kraju synoptycy prognozują przelotny deszcz z opadami do 10 litrów na metr kwadratowy. W Wielkopolsce, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie wczesną nocą możliwe są jeszcze burze. Z każdą godziną będzie ich jednak coraz mniej.

Lokalizacja burz o godzinie 21.30 (sat24.com)

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy od Was zdjęcia i nagrania obrazujące wtorkową sytuację pogodową:

~Krzysztof.K Burza w Środzie Wielkopolskiej

Nicolafeba Wieczór w Grodzisku Wielkopolskim poczytaj

Wiktor133 Wiosenna burza. poczytaj

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

STREFA BRZEGOWA - zachodnia

Prognoza pogody na dziś: będzie ciepły dzień, choć nie wszędzie słoneczny - 10-04-2018 Wtorek zapowiada się dość pogodnie, ale miejscami popada deszcz. Po południu zachmurzenie będzie wzrastać do umiarkowanego i dużego. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Alert dotyczy sztormu. Powieje wiatr od wschodniego do północno-wschodniego o sile 6-7, w porywach 8 w skali Beauforta. Ostrzeżenie obowiązuje do północy.

STREFA BRZEGOWA- część wschodnia

Prognozuje się północno-wschodni wiatr o sile 5-6, okresami w porywach do 7 w skali Beauforta. Ostrzeżenie obowiązuje do północy.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Na Mazowszu prognozowane są dalsze burze z opadami deszczu do 20 l/mkw, lokalnie do 30 l/mkw oraz porywy wiatru dochodzące do 80 km/h. Największe natężenie zjawisk wystąpi w południowej i centralnej części województwa. Alert obowiązuje do północy.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu o wielkości do 20 l/mkw. Wiatr powieje w porywach do 80 km/h. Alert obowiązywać będzie od godziny 17 do 23.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Ostrzeżenie dotyczy wystąpienia burz. Suma opadów może wynieść do 20 l/mkw. Porywy wiatru osiągną nawet 90 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 23.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Popada deszcz i zagrzmi

IMGW prognozuje wydanie ostrzeżeń przed burzami na piątek. Mogą wystąpić w województwach: łódzkim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i pomorskim.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na piątek

Co oznaczają ostrzeżenia drugiego stopnia?

"Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."

Co oznaczają ostrzeżenia pierwszego stopnia?

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."