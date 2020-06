Boże Ciało ciepłe, ale burzowe. W długi weekend czerwcowy nawet 30 stopni

Noc z gwałtowną pogodą. Żółte alarmy i prognoza zagrożeń IMGW - 10-06-2020 W dużej części kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami z gradem. Jak wynika z prognozy zagrożeń na kolejne dni, niebezpiecznej aury można oczekiwać niemal w całej Polsce. czytaj dalej

W weekend do 30 stopni

Na czwartek - Boże Ciało - synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Pojawią się też burze z gradem, podczas których spadnie do 40 l/mkw. Termometry pokażą od 21 st. C na Pomorzu, przez 25 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Wiatr północny, skręcający od wschodu na południowo-wschodni, będzie słaby i umiarkowany. W burzach powieje silniej, do 90 kilometrów na godzinę.

W kolejnych dniach Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżami znad Morza Czarnego, Bałkanów i Azji Mniejszej. Z południowego wschodu płynąć będą ciepłe masy powietrza zwrotnikowego, które niosą upał i letnie gwałtowne burze z gradem i ulewami. Pod silnie rozwijającymi się chmurami burzowymi niewykluczone jest pojawienie się trąby powietrznej.

Piątek upłynie pod znakiem umiarkowanego i duże zachmurzenia kłębiastego z przelotnymi opadami deszczu do 10-40 l/mkw. Pojawią się też burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Wybrzeżu, przez 29 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Podlasiu i Mazowszu. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W burzach rozpędzi się do 90 km/h.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Prognoza na piątek i sobotę

W sobotę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, ponadto przelotnie popada deszcz.

Spadnie go do 10-40 l/mkw. Pojawią się też burze z opadami gradu. Tylko na północnym wschodzie kraju nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy od 25 st. C na Suwalszczyźnie, przez 29 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na zachodzie. Wiatr wiejący ze wschodu będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W burzach silny, osiągnie prędkość do 90 km/h.

Zagrzmi i popada

W niedzielę od wschodu wkroczy do kraju chłodny front atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze polarne i temperatura spadnie.

Na niedzielę synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie wzrastające do dużego. Na wschodzie, południu i w centrum kraju wystąpią opady deszczu do 5-30 l/mkw. oraz burze. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Podlasiu, przez 25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na zachodzie. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 80 km/h.

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Na wschodzie Polski przelotnie popada deszcz. Spadnie go do 10-20 l/mkw. Pojawią się też burze. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-wschodni wiatr będzie slaby i umiarkowany, okresami dość silny. W burzach powieje silnie, do 80 km/h.