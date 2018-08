"Burze będą gwałtowne i będzie ich sporo". Wszystkiemu winna Thekla

Prognoza pogody na dziś: miejscami upalnie. W wielu regionach zagrzmi - 24-08-2018 Synoptycy prognozują burze z gradem. Towarzyszyć im będą opady deszczu i porywisty wiatr. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 32 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Kontrast termiczny

W piątek prognozuje się niebezpieczne burze z intensywnymi opadami deszczu i gradu. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr wiejący z prędkością 80-100 kilometrów na godzinę. Pogodę w Polsce kształtuje niż Thekla. - Ten niż jest w tej chwili nad Morzem Norweskim i kieruje do nas stamtąd cieplejsze powietrze. W tej chwili front jest na zachodzie Polski, przesuwa się w kierunku wschodnim, wypierając powietrze zwrotnikowe. To jest chłodny front atmosferyczny, który przyniesie nam intensywne opady do 40 litrów na metr kwadratowy, grad, silne porywy wiatru - powiedział we "Wstajesz i wiesz", programie TVN24, Wojciech Raczyński, synoptyk tvnmeteo.pl.

- W najbliższym czasie będziemy mieli duży kontrast termiczny. W piątek na południowym wschodzie temperatura wyniesie 32 stopnie Celsjusza, a na północnym zachodzie, czyli na Pomorzu Zachodnim 24 stopnie. - opowiadał synoptyk. Podkreślił, że w najbliższych dniach będziemy mieli dużą amplitudę temperatury w dzień. W sobotę różnica będzie jeszcze większa, na Pomorzu Zachodnim termometry pokażą 17 stopni, natomiast na Podkarpaciu prawie 30 stopni.

Dlaczego tak będzie? - Zwrotnikowe powietrze jeszcze utrzyma się na Podkarpaciu. W niedzielę zostanie już całkowicie wyparte i będziemy mieli tylko zimne powietrze polarno-morskie. Być może z domieszką powietrza arktycznego. Ale to będzie krótkoterminowe ochłodzenie - mówił synoptyk. - Burze będą się przesuwały od zachodu w głąb kraju, do wieczora dojdą do naszych wschodnich granic - dodał.

Również w sobotę i niedzielę pojawią się burze, związane są z frontem atmosferycznym.

Lato nie odpuszcza

- Z najnowszych badań wynika, że lato nie odpuszcza. W czwartek znowu będziemy mieli 30 stopni na zachodzie i południowym zachodzie kraju - opowiadał synoptyk.

Dodał, że wrzesień według amerykańskich modeli będzie ciepły. Polska zaznaczona jest na mapie kolorem żółtym. - Oznacza to, że średnia miesięczna temperatura będzie o jeden stopień wyższa od temperatury średniej z wielolecia. Czyli wrzesień ma być ciepły. Lato nie odpuści do końca sierpnia, a być może wysokie temperatury jeszcze wrócą we wrześniu - dodał Raczyński.

Prognoza odchylenia temperatury od średniej wieloletniej we wrześniu 2018 roku (NOAA)

