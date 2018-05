Burze będą powodowały podtopienia. Nowe alerty IMGW

"Pogoda może być groźna". Utworzą się potężne chmury burzowe - 11-05-2018 W piątek spodziewamy się bardzo gwałtownej pogody. Będzie padało, grzmiało, możliwy jest też grad. O tym, jaka jest przyczyna tak niespokojnej aury, mówił w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Polska znajduje się w obszarze niskiego ciśnienia związanym z niżami znad Północnego Atlantyku, Skandynawii oraz Włoch. To ta sytuacja baryczna przyczyniła się do gwałtownej pogody, z którą mamy do czynienia w piątek. Tłumaczył to Tomasz Wasilewski w W programie "Wstajesz i wiesz"

W związku z trudną sytuacją pogodową Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 10 województw.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

W piątek do północy synoptycy IMGW prognozują burze z opadami deszczu od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy, miejscami nawet do 60 l/mkw. Towarzyszyć im może porywisty i może osiągnąć prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z gradem. Prognozuje się opady deszczu, których suma wyniesie 25-40 l/mkw. Towarzyszący burzom wiatr w porywach osiągnie do 70 km/h. Największa intensywność zjawiska będzie na zachodzie województwa. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do 23.30.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami wyniesie 25-40 litrów na metr kwadratowy. Wiatr w porywach osiągnie prędkość do 70 km/h. Alert obowiązywać będzie dzisiaj do 23.



WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Ostrzeżenia dotyczą wystąpienie burz z gradem. Prognozuje się również deszcz, suma opadów miejscami wyniesie 25-40 l/mkw., a porywy wiatru osiągną prędkość do 70 km/h. Ostrzeżenie obowiązywać będzie dzisiaj do 23.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

W tym regionie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 25 do 40, lokalnie do 60 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenie obowiązuje do północy.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

STREFA BRZEGOWA

Dla strefy brzegowej zachodniej do godziny 22 prognozuje się burze z intensywnymi opadami deszczu, a lokalnie gradu. Wiatr ma powiać w porywach do 7 stopni w skali Beauforta (do 62 km/h). Tak samo ma być w strefie brzegowej wschodniej, jednak tutaj ostrzeżenie ma trwać do 7 rano w sobotę.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE - subregion olsztyński



WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE - subregion olsztyński

Prognozuje się, głównie w zachodniej połowie subregionu, wystąpienie burz z opadami deszczu od 10-25 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr w porywach osiągnie prędkość do 80 km/h. Lokalnie spaść może grad. Alert obowiązywać będzie dzisiaj do północy.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE - subregion elbląsko-braniewski

IMGW prognozuje burze z opadami deszczu wielkości 15-30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może pojawić się grad. Ostrzeżenie obowiązywać będzie dzisiaj do północy.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Prognozuje się burze. Suma opadów wyniesie od 15-25 litrów na metr kwadratowy, miejscami do 40 l/mkw. Towarzyszący burzy wiatr może osiągnąć prędkość do 70 km/h. Możemy spodziewać się gradu. Alert będzie obowiązywać dzisiaj do 23.



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu w wielkości 20-30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Może spaść też grad. Najintensywniejsze zjawiska burzowe wystąpią na wschodzie województwa. Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych opadów do 50 l/mkw. Alert obowiązywać będzie dzisiaj do północy.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu wielkości 20-30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. Towarzyszący burzy wiatr w porywach osiągnie prędkość do 90 km/h. Lokalnie może pojawić się grad. Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych opadów do 50 l/mkw. Ostrzeżenie obowiązywać będzie dzisiaj do północy.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Prognozuje się burze z opadami deszczu w wielkości 15 -20 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie może spaść grad. Alert obowiązywać będzie dzisiaj do 23.

Ostrzeżenie hydrologiczne

W związku z intensywnymi opadami deszczu, wywołanymi gwałtownymi burzami, IMGW wydał również ostrzeżenia hydrologiczne dla jednego województwa.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - ZLEWNIE DOPŁYWÓW GÓRNEJ ODRY

OSTRZEŻENIE DRUGIEGO STOPNIA

IMGW prognozuje, że intensywne opady deszczu będą powodowały krótkotrwałe wzrosty stanów wody w zlewniach dopływów górnej Odry, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych, szczególnie w zlewniach zurbanizowanych na terenie Wyżyny Śląskiej.

Alert hydrologiczny obowiązuje do godziny 6 w sobotę.

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Alert drugiego stopnia to przewidywane "warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".