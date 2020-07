Burze dadzą o sobie znać w wielu miejscach. "Proszę uważnie obserwować niebo"

Burze i gradobicia. Alerty IMGW w większości województw - 26-07-2020 Na terenie 12 województw obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami z gradem. Według prognozy zagrożeń, niebezpiecznie może być też w kolejnych dniach. czytaj dalej

W niedzielę o poranku nad Niemcami znajduje się strefa opadów zmierzająca w kierunku naszego kraju. - To jest front, który popsuje nam pogodę, ale popsuje to jest może takie delikatne określenie - zaznaczył prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Dodał, że front przemieszcza się na wschód z prędkością 25-30 kilometrów na godzinę. W godzinach południowych ma dotrzeć do zachodniej Polski, a później zacznie wędrować powoli, ale systematycznie w głąb kraju.

Na zachodzie, południu oraz częściowo w centrum obowiązują ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Skąd się wziął ten front? Jak wyjaśnił prezenter, na pogodę w Europie wpływają obecnie trzy układy niskiego ciśnienia, znajdujące się w północno-zachodniej części kontynentu. Pierwszy położony jest Nad Morzem Norweskim, drugi na północ od Szkocji, a trzeci ulokował się nad Oceanem Atlantyckim. To kolejno Anja, Christine i Dana.

"Będą powstawać gwałtowne zjawiska"

Największe znaczenie dla nas ma ośrodek baryczny z okolic Szkocji. - Od tego niżu odchodzą dwa fronty atmosferyczne. Jeden ciepły, a drugi chłodny i ten chłodny jest zdecydowanie najważniejszy - tłumaczył Wasilewski. To on obecnie przynosi opady u naszych zachodnich sąsiadów. Z kolei dlatego, że niedaleko znajduje się ciepły front, powstał tak zwany ciepły wycinek niżu. Oznacza to, że z południa napływa do Polski bardzo gorące powietrze. Stąd w niedzielę możliwe 30 stopni Celsjusza w południowych regionach.

- Natomiast za chłodnym frontem płynie może nie zimne, ale o jakieś osiem, siedem stopni chłodniejsze powietrze - mówił prezenter. Tworzy się w ten sposób kontrast termiczny, czyli różnica między dwiema masami powietrza. W wyniku ich zderzenia na tym froncie będą powstawać gwałtowne zjawiska.

Sytuacja pogodowa w Europie

Gdzie najsilniejsze burze?

Wasilewski wyznaczył na mapie Polski linię przebiegającą od Pomorza Gdańskiego po Opolszczyznę. Jak zaznaczył, po jej zachodniej stronie burze najbardziej "dadzą o sobie znać". - Uwaga w Sudetach, uwaga w ogóle w górach, proszę obserwować uważnie niebo - ostrzegał. - W tej części Polski groźnie, niebezpiecznie, burze mogą być gwałtowne - podkreślał prezenter.

Zanim front w drugiej części dnia przesunie się na wschód, można tam liczyć na spokojną i słoneczną aurę. Powinniśmy jednak pamiętać o bardzo wysokiej temperaturze. - Uważajmy też na upał, bo oprócz tego, że jest burzowo, to pogoda może być męcząca z powodu upału - mówił Wasilewski.

W części kraju burze będą najsilniejsze