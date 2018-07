Burze i niebezpieczny upał. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia

Prognoza pogody na dziś: bardzo ciepło, na wschodzie mokro - 25-07-2018 Na przeważającym obszarze Polski w środę wystąpią burze i opady deszczu, jednak nie zabraknie miejsc ze słońcem. Temperatura dojdzie lokalnie do 30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, burzami z gradem i alerty drugiego stopnia przed upałem.

Alerty przed upałem obowiązują w trzech województwach: lubuskim, wielkopolskim i w zachodniopomorskim w powiatach: polickim, goleniowskim, łobeskim, świdwińskim, białogardzkim, gryfińskim, Szczecin, myśliborskim, pyrzyckim, stargardzkim, choszczeńskim, drawskim, wałeckim, złotowskim i szczecineckim.

W tych regionach do soboty do godziny 20 w ciągu dnia temperatura będzie wzrastać do 29-32 stopni Celsjusza. W nocy może nie spadać poniżej 18-21 st. C.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

BURZE Z GRADEM

Województwo mazowieckie

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest też grad.

Alert obowiązywać będzie do godziny 20.30.

Województwo lubelskie

W tym regionie IMGW prognozuje burze z opadami deszczu w wysokości od 20 do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami może pojawić się grad.

Ostrzeżenie obowiązywać będzie do godziny 20.30.

Województwo łódzkie

Coraz więcej burzowych miejsc. Sprawdź, gdzie grzmi - 25-07-2018 Nad Polską przechodzą burze. Grzmi w pasie od Warmii i Żuław po Małopolskę i Podkarpacie. czytaj dalej

IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie od 20 do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy jest również grad.

Alert obowiązywać będzie od godziny 14 do 22.

Województwo kujawsko-pomorskie

Na terenie prawie całego województwa (wyjąwszy powiaty: sępolski, tuchowiecki, nakielski) wystąpią burze z opadami deszczu miejscami od 10 do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwy grad

BURZE

Województwo świętokrzyskie

Na obszarze tego województwa prognozuje się burze. Towarzyszyć im będą opady deszczu miejscami od 20 do 30 l/mkw. oraz wiatr wiejący z prędkością do 65 km/h.

Alert obowiązywać będzie do godziny 19.

Województwo podkarpackie

IMGW prognozuje burze. Towarzyszyć im będzie deszcz o sumie od 20 do 30 l/mkw. Wiatr powieje w porywach do 65 km/h.

Ostrzeżenie obowiązywać będzie do godziny 19.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Województwo małopolskie

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 km/h.

Alert ważny będzie do godziny 19.

Województwo śląskie

Na terenie województwa w powiatach: kłobuckim, częstochowskim, Częstochowa, myszkowskim, zawierciańskim mogą wystąpić burze z opadami deszczu o sumie od 20 do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 km/h.

Ostrzeżenie obowiązywać będzie do godziny 19.

Zobacz rozmowę z Markiem Posobkiewiczem, czego wystrzegać się podczas upałów.

Wideo Jak upały grożą naszemu zdrowiu?

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje "warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń to "orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody."

Jak powstają pioruny? (Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP)