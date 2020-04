Pogoda na dziś: może zagrzmieć i silniej powiać - 25-04-2020 Sobota w niektórych regionach kraju przyniesie przelotne opady deszczu. Miejscami należy również spodziewać się burz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Według prognoz synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej może zagrzmieć w województwach:

Burzom towarzyszyć będą opady deszczu rzędu od 5 do 10 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru o prędkości do 70 kilometrów na godzinę.

Oprócz burz synoptycy mogą wydać ostrzeżenia przed przymrozkami. Te mogą pojawić się w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Prognozuje się tam spadek temperatury powietrza do -1 stopni Celsjusza, zaś przy gruncie do -4 st. C.

Prognoza zagrożeń na sobotę (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

"Jeden z największych pożarów, z jakim polska straż miała kiedykolwiek do czynienia" - 24-04-2020 Piątek był piątym dniem akcji strażaków przy pożarze na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. W nocy lub wcześnie rano w sobotę ma być zbudowany tymczasowy most na Biebrzy, który umożliwi przedostanie się na drugi brzeg rzeki. Dodatkowo służby będą patrolować teren za pomocą dronów. czytaj dalej

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Definicja IMGW mówi, że alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.