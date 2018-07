Burze i ulewy szybko nie odpuszczą. Obowiązują ostrzeżenia IMGW

Prognoza pogody na jutro: niemal wszędzie zagrzmi - 13-07-2018 W nocy z piątku na sobotę burze i deszcz ominą tylko zachodnie regiony kraju. Podobnie będzie w sobotę. Zjawiska burzowe spodziewane są wszędzie z wyjątkiem województw zachodnich. Temperatura dojdzie maksymalnie do 27 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

Intensywne opady deszczu z burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu oraz burzami z gradem. Wiele z nich będzie obowiązywać także w nocy z piątku na sobotę. Niektóre utrzymają się do sobotniego wieczora.

Na terenie województwa lubelskiego prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Może również zagrzmieć. Spodziewana wysokość opadów wyniesie od 30 do 45 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni. Może również powiać wiatr do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie grad. Alert obowiązuje do soboty do godziny 20.

W województwie mazowieckim prognozuje się burze z gradem i opady o natężeniu umiarkowanym i okresami silnym. Miejscami nawet od 35 do 40 l/mkw. Wiatr w burzach rozpędzi się do 70 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do soboty do godziny 17.

Kolejne dni z burzami i deszczem. Ciepłe, ale nie upalne - 13-07-2018 Weekend i pierwsze dni następnego tygodnia upłyną pod znakiem przelotnego deszczu i burz. Będzie ciepło, ale nie upalnie - temperatura nie powinna spadać poniżej 20 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Burze z gradem

W województwieIMGW spodziewa się przelotnych opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym od 30 do 50 litrów na metr kwadratowy. Mają też wystąpić burze z gradem. W czasie burz porywy wiatru dojdą do 80 km/h. Ostrzeżenia obowiązują do soboty do godziny 2.30 w nocy.

W województwie wielkopolskim w trzech powiatach: konińskim, tureckim i kolskim IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Mają wystąpić opady do 20 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 35 litrów i wiatr do 70 km/h. Alerty obowiązują do piątku do godziny 23.

W województwie łódzkim ostrzeżenia wydano dla 12 powiatów w pasie od piotrkowskiego do kutnowskiego. Wystąpią burze z gradem i opadami do 20 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 35 litrów i wiatr do 70 km/h. Ostrzeżenia obowiązują do czwartku godziny 23.

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 do 15 l/mkw., lokalnie do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 km/h. Może też spaść grad. Ostrzeżenia wygasną o godzinie 22 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne - godzina 21.30 (IMGW)

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia mówi, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Burze z piorunami (Maria Samczuk, Małgorzata Latos/PAP)