Burze i upały w Polsce. Na tyle niebezpieczne, że wydano ostrzeżenia

Prognoza pogody na dziś: upalna sobota z burzami - 09-06-2018 W sobotę mieszkańcy większości rejonów Polski będą mogli cieszyć się ładną pogodą. Miejscami prognozuje się burze z porywistym wiatrem. czytaj dalej

Po chwilowym ochłodzeniu do Polski znowu dociera gorące powietrze. Wraz z nim pojawiają się warunki sprzyjające rozwojowi chmur burzowych.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowych regionów Polski przed burzami z gradem. Oprócz tego wydano alerty dotyczące upałów na zachodzie kraju.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu. Suma opadów miejscami wyniesie od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie może pojawić się grad. Wiatr w porywach powieje do 65 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenie obowiązuje w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim.

Alert obowiązuje do godziny 19.30.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami wyniesie od 20 do 30 l/mkw. Towarzyszący burzom wiatr powieje do 65 km/h.

Alert obowiązuje do 19.30 i obejmuje powiaty: żywiecki, cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, pszczyński, Jastrzębie-Zdrój, Żory, bieruńsko-lędziński, Mysłowice, Tychy, Katowice, wodzisławski, mikołowski,rybnicki, Rybnik, raciborski, gliwicki, Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Prognozuje się burze z opadami deszczu (20-30 l/mkw), lokalnie grad. Wiatr powieje do 65 km/h.

Ostrzeżenie obejmuje powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, prudnicki, nyski.

Alert obowiązuje do godz. 19.30.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 do 30 l/mkw. Wiatr w porywach burzowych do 65 km/h. Miejscami możliwy grad.

Alert do godziny 20.30 obejmuje powiaty: kłodzki, ząbkowicki, strzeliński, dzierżoniowski, wałbrzyski, Wałbrzych, świdnicki, kamiennogórski, jaworski, złotoryjski, jeleniogórski, Jelenia Góra, lwówecki, lubański, zgorzelecki.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW



Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

W sobotę prognozuje się upały. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 stopni Celsjusza do 31 st. C. Na termometrach w nocy zobaczymy od 17 st. C do 19 st. C.

Ostrzeżenie obejmuje powiaty: żagański, nowosolski, wschowski, żarski, zielonogórski, Zielona Góra, krośnieński, świebodziński, sulęciński, słubicki, międzyrzecki, gorzowski, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdenecki.

Alert obowiązuje do godziny 18.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

IMGW wydał ostrzeżenie przed upałem. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C do 31 st. C. W nocy termometry pokażą od 17 st. C do 19 st. C.

Alert obejmuje powiaty: kępiński, ostrzeszowski, ostrowski, kaliski, Kalisz, krotoszyński, turecki, kolski, koniński, Konin, pleszewski, słupecki, jarociński, gostyński, rawicki, leszczyński, Leszno, kościański, śremski, średzki, grodziski,wrzesiński, wolsztyński, poznański, Poznań, gnieźnieński, nowotomyski, szamotulski, obornicki, wągrowiecki, chodzieski, międzychodzki, czarnkowsko-trzcianecki, pilski.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 18.