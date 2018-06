Burze i wysoka temperatura nękają Polskę. Ostrzeżenia dla połowy kraju

Prognoza pogody na dziś: aż 33 stopnie i gwałtowne burze - 01-06-2018 To będzie bardzo gorący dzień. Temperatury poniżej 30 stopni Celsjusza można się spodziewać jedynie na krańcach wschodnich. Pojawią się burze, które miejscami mogą być gwałtowne. czytaj dalej

Wysoka temperatura według prognozy IMGW będzie gościć w wielu regionach Polski do soboty. W pięciu zachodnich i centralnych województwach mogą też występować burze.

Grzmieć może do niedzielnego poranka. Jak prognozował synoptyk TVN Meteo Artur Chrzanowski, burze mogą być bardzo intensywne.

Ostrzeżenia przed upałami

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - SUBREGION WEWNĘTRZNY

Do piątku do godziny 20 spodziewana temperatura maksymalna będzie wynosić od 30 do 32 stopni Celsjusza. Nocą spadnie do 14-17 st. C.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Prognozowana temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 31 st. C. Temperatura minimalna osiągnie 16-18 st. C. Ostrzeżenie obowiązuje do soboty do godziny 20.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - SUBREGION LEGNICKI I NIZINNY

Upalna pogoda przyniesie w tym regionie maksymalną temperaturę od 28 do 31 st. C. W nocy spadnie do 16-18 st. C. Alert obowiązuje do soboty do godziny 20.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

W całym województwie prognozuje się temperaturę dochodzącą do 29-31 st. C. W nocy spadnie do 15-18 st. C. Ostrzeżenie obowiązuje do soboty do godziny 20.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Czerwiec zacznie się gorąco i gwałtownie. Możliwe silne burze - 31-05-2018 W najbliższych dniach upały nadal nie będą nas oszczędzać. Temperatura codziennie może przekraczać 30 stopni Celsjusza, dochodząc nawet do 32 stopni. Wystąpią również burze, które miejscami mogą być bardzo intensywne. czytaj dalej

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

W tym regionie prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień rzędu 28-30 st. C, miejscami nawet do 32 st. C. W nocy będzie wynosiła w najchłodniejszym momencie 15-18 st. C. Ostrzeżenie obowiązuje do soboty do godziny 19.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

W dzień temperatura może dojść do 28-31 st. C, tylko nad morzem będzie chłodniej, w granicach 24-26 st. C. W nocy wartości temperatury spadną do 15-18 st. C. Alert obowiązuje do soboty do godziny 19.

Ostrzeżenia przed burzami z gradem

IMGW wydał ostrzeżenia dla dziewięciu województw.

W województwie dolnośląskim do godziny 3 w sobotę obowiązuje alert drugiego stopnia. IMGW prognozuje tam burze z deszczem do 20-35, lokalnie do 50 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami może sypać grad. Opady burzowe o największym natężeniu prognozowane są zwłaszcza w subregionie jeleniogórskim i wałbrzyskim.

Do soboty do godziny 1 (miejscami do 2) alerty będą dotyczyć województw: lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz śląskiego. Na ich obszarze podczas burz ma spaść do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie do 40 l/mkw. Powieje również silny, porywisty wiatr, osiągający prędkość do 80-90 kilometrów na godzinę.

Alert, obowiązujący do północy, obejmuje również województwa kujawsko-pomorskie i pomorskie, gdzie w trakcie burz ma spaść do 10-20, a lokalnie do 30 l/mkw. oraz powiać w porywach do 70 km/h.

Ostrzeżeniem jest objęte również województwo zachodniopomorskie. Tutaj do godziny 23 wyładowaniom mają towarzyszyć opady deszczu rzędu 20-30 l/mkw., a lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr osiągnie prędkość w porywach do 75 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza ostrzeżeń

Według IMGW pogoda może nie uspokoić się nawet do wtorkowego poranka. Upały powinny ustać w sobotę, jednak w kolejnych dniach mogą nam towarzyszyć burze z gradem. IMGW wydał prognozę ostrzeżeń

Sobota i noc z soboty na niedzielę

UPAŁ

Silne burze wędrują nad Polską. Wraz z nimi deszcz i porywisty wiatr - 01-06-2018 Burze, które przechodzą nad Polską, kierują się na północ. Towarzyszą im opady deszczu i porywisty wiatr. czytaj dalej

BURZE Z GRADEM - ALERT DRUGIEGO STOPNIA

Temperatura przekraczająca 30 stopni Celsjusza może utrzymać się w województwachoraz

IMGW przewiduje wydanie ostrzeżeń drugiego stopnia przed burzami z gradem dla sześciu województw. W dolnośląskim i opolskim wyładowaniom mogą towarzyszyć opady deszczu rzędu do 30-45 l/mkw. oraz wiatr o porywach do 80 km/h.

Na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego prognozowana suma opadów podczas burz może dojść do 10-20, a lokalnie do 50 l/mkw., a prędkość porywów wiatru do 80 km/h/

BURZE Z GRADEM - ALERT PIERWSZEGO STOPNIA

Zjawisko może dotknąć województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Dla tych regionów prognozuje się podczas burz opady deszczu rzędu 15-30, a lokalnie do 40 l/mkw. oraz prędkość wiatru dochodzącą do 80-90 km/h.

BURZE

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim również ma zagrzmieć, jednak IMGW nie przewiduje tutaj gradu. W pierwszym spadnie od 10 do 20, a lokalnie do 30 l/mkw., a wiatr powieje do 70 km/h. W drugim zaś ma spaść do 10-20 l/mkw., a wiatr osiągnąć prędkość do 65 km/h.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Niedziela i noc z niedzieli na poniedziałek

Burze mogą pozostać w Polsce również w niedzielę. IMGW przewiduje wydanie ostrzeżeń dla dziesięciu województw.

BURZE Z GRADEM

W województwach: wielkopolskim i łódzkim podczas burz może spaść do 20-30, a lokalnie do 40 l/mkw. Prognozowana prędkość wiatru w porywach to 90 km/h.

Słabsze opady podczas burz IMGW przewiduje dla województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Maja one wynieść od 10 do 20, a lokalnie do 40 l/mkw. Spodziewana prędkość wiatru to 60 km/h.

Zagrzmieć może również w województwach dolnośląskim i opolskim. Tutaj ma spaść do 15-20 l/mkw. oraz powiać do 70 km/h.

BURZE

Burze bez prognozowanego gradu mogą wystąpić na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Podczas nich prognozuje się 10-20 l/mkw. deszczu oraz wiatr o porywach do 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Poniedziałek i noc z poniedziałku na wtorek

Burze z gradem mogą nie opuścić południa Polski jeszcze do wtorkowego poranka. IMGW przewiduje wydanie ostrzeżeń przed zjawiskiem dla sześciu województw.

W województwach dolnośląskim i opolskim prognozowana suma opadów towarzyszących wyładowaniom wyniesie 15-20 l/mkw. Prędkość wiatru może dojść do 70 l/mkw.

Na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego podczas burz może spaść do 10-20, a lokalnie do 30 l/mkw. Spodziewana prędkość wiatru dojdzie do 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia informują o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Alert drugiego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."

Jak radzić sobie z upałami

Ogień zagraża lasom. "Ściółka suchsza niż papier" - 31-05-2018 Na większości obszaru Polski obowiązuje trzeci stopień zagrożenia pożarowego w lasach. - Pamiętajmy o tym, że naprawdę wystarczy jedna iskra - ostrzegał we "Wstajesz i wiesz" starszy brygadier Paweł Frątczak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. czytaj dalej

Nie można zostawiać dzieci i zwierząt w zamkniętym samochodzie. W przypadku wystąpienia objawów przegrzania organizmu: przyspieszony oddech, temperatura, nudności, zawroty głowy lub dreszcze należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999.

Nawadnianie

Zapotrzebowanie na wodę dorosłego mężczyzny wynosi 2,5 litra dziennie, kobiety - 2 litry. W trakcie upałów powinniśmy przyjmować dziennie około litra płynów więcej niż zwykle. Ilość ta dodatkowo rośnie, jeżeli uprawiamy sport.