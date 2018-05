Burze mogą być groźne. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi burzami z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem. Obejmują one już sześć województw.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Front atmosferyczny sprowadzi do Polski burze z porywistym wiatrem i ulewnym deszczem. Synoptycy nie wykluczają też opadów gradu. IMGW na wtorek wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw, w których zjawiska te mogą być najgroźniejsze.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy, miejscami może spaść nawet do 25 l/mkw. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać do 80 kilometrów na godzinę. Lokalnie synoptycy IMGW prognozują też opady gradu.

Alert pogodowy obowiązuje od godziny 15 do 22.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Do godziny 20 mogą wystąpić burze z opadami deszczu od 10 do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami niewykluczony jest grad.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu w granicach 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie spadnie grad. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska będzie w powiatach północnych i wschodnich.

Alert obowiązuje do godziny 19.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Między godziną 14 a 21 synoptycy IMGW prognozują wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 do 20 l/mkw., lokalnie do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie może wystąpić grad. Burze będą przemieszczać się z zachodu na wschód województwa.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Prognozowane jest wystąpienie burz z opadami deszczu, miejscami może spaść do 25 l/mkw. Porywy wiatru mogą osiągać do 80 km/h. Lokalnie niewykluczone są opady gradu.

Alert obowiązuje od godziny 14 do 20.30.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Spodziewane są burze z opadami deszczu, które miejscami mogą dochodzić do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie spadnie grad.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 15 do 22.

Prognozy ostrzeżeń pierwszego stopnia

Burzowa aura nie odpuści też w środę. IMGW wydał prognozę zagrożeń pierwszego stopnia dla ośmiu województw, w których prognozuje wystąpienie gwałtownych zjawisk atmosferycznych między godziną 7.30 w środę, a 7.30 w czwartek

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Prognozuje się, głównie na południu województwa, wystąpienie burz z opadami deszczu do 15 l/mkw., oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie może spaść grad.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Mogą wystąpić burze z opadami deszczu do 15 l/mkw., oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie niewykluczone są opady gradu.

Na terenie województwa prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 do 15 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie może spaść grad.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Mogą wystąpić burze z opadami deszczu od 15 do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami niewykluczone są opady gradu.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Synoptycy IMGW prognozują burze z opadami deszczu od 15 do 20 l/mkw oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Tutaj również prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu 15-20 l/mkw. oraz wiatr wiejący z prędkością do 65 km/h. Miejscami spadnie grad.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Spodziewane są burze z opadami deszczu od 15 do 25 l/mkw., oraz porywami wiatru do 65 km/h.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Na terenie województwa możliwe są burze z opadami deszczu od 15 do 25 l/mkw, oraz porywami wiatru do 65 km/h.

Co oznaczają ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Prognozowane są warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, a także potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń zwana jest też prognozą niebezpiecznych zjawisk. Jest to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest przez synoptyka-meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody.