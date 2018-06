Prognoza pogody na dziś: duszno, parno. Może zagrzmieć - 18-06-2018 W poniedziałek we wschodniej połowie kraju może spaść deszcz, miejscami też zagrzmi. Burze mogą być gwałtowne, z gradem i porywistym wiatrem. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 27 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

W poniedziałek we wschodniej połowie kraju ciepłe powietrze może sprzyjać rozwijaniu się gwałtownych zjawisk burzowych. IMGW ostrzega mieszkańców pięciu województw.

IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu rzędu 15-25 litrów na metr kwadratowy. Może powiać z prędkością do 65 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad.

Ostrzeżenie obejmuje powiaty: przasnyski, ostrołęcki, makowski, ciechanowski, pułtuski, legionowski, nowodworski, płoński, sochaczewski, warszawsko-zachodni, pruszkowski, grodziski oraz żyrardowski.

Alert obowiązuje w poniedziałek od godziny 13 do 21.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Między godziną 14 a 22 w poniedziałek może spaść od 15 do 25 l/mkw. deszczu, miejscami do 30 l/mkw. Wiatr będzie osiągał prędkość do 65 km/h. Niewykluczone są opady gradu.

Alert obejmuje powiaty: suwalski, Suwałki, sejneński, augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, zambrowski, wysokomazowiecki, moniecki, sokólski, białostocki i Białystok.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

W poniedziałek od 13 do 21 może spaść od 15 do 25 l/mkw. deszczu, lokalnie do 30 l/mkw. Prędkość wiatru może dochodzić do 65 km/h. Gdzieniegdzie może spaść grad.

Alert obejmuje powiaty: gołdapski, węgorzewski, giżycki, olecki, ełcki, piski, mrągowski i szczycieński.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

W części województwa wystąpią burze z opadami deszczu do 20 l/mkw., miejscami do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 km/h. Możliwe, że lokalnie spadnie grad.

Ostrzeżenie obowiązuje w powiatach: chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, biłgorajskim, janowskim oraz Zamościu i Chełmie.

Alert jest ważny w poniedziałek w godzinach 15-23.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Od godziny 11 do 20 w poniedziałek prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu rzędu 15-20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 km/h.

Ostrzeżenie obejmuje powiaty: stalowowolski, niżański, tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski, dębicki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, leżajski, przeworski, lubaczowski, jarosławski, łańcucki, przemyski, Przemyśl, brzozowski, strzyżowski, jasielski, krośnieński, Krosno, sanocki, leski i bieszczadzki.

Ostrzeżenia IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Przy ostrzeżeniu pierwszego stopnia, najniższym w trzystopniowej rosnącej skali, przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.