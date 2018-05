Prognoza pogody na dziś: gwałtowne burze - 03-05-2018 Będzie upalnie i burzowo. Możecie spodziewać się deszczu, a nawet gradu. Uważajcie też na porywisty wiatr. czytaj dalej

Duży kontrast termiczny

Nad Polską przechodzi bardzo aktywny front atmosferyczny, który przesuwa się z zachodu na wschód. W nocy i nad ranem nad Wielkopolską, Pomorzem i Ziemią Łódzką przechodziły burze. Przed południem osłabły, ale w drugiej części dnia wrócą. Najgorsza sytuacja prognozowana jest dla Warmii, Mazur, Mazowsza, Małopolski, Opolszczyzny oraz Ziemi Łódzkiej.

- Po południu burze uderzą z nową siłą - zapowiedział Wojciech Raczyński, synoptyk TVN Meteo.

Jak mówił, w czwartek w Polsce będziemy mieli do czynienia z dużym kontrastem termicznym. Na Wybrzeżu odnotujemy 17 stopni Celsjusza, na południowym wschodzie zaś 33 st. C. To różnica 16 stopni. Porywy wiatru mogą natomiast osiągać prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

O zagrożeniach przed burzami i intensywnymi opadami deszczu, a także gradem ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wideo Rozwój burz w czwartek (Ventusky.com)

Ryzyko trąb powietrznych

- Przy takiej sytuacji, kiedy spotyka się powietrze zwrotnikowe z powietrzem polarnym morskim, gdzie jest taki duży kontrast termiczny, mogą być trąby powietrzne - tłumaczył synoptyk. Dodał też, że trąby

powietrzne mogą powodować duże szkody w drzewostanie, uszkodzenia budynków i linii energetycznych.

Chmury, które mogą zapowiadać tego typu zjawiska, nazywane są Cumulonimbus capillatus. Określenie dokładnego miejsca powstania trąby powietrznej jest jednak trudne.

- Pod silnie wypiętrzoną chmurą burzową jest zasysane powietrza. Tworzy się wir, którego prędkość na obrzeżach może wynosić powyżej 100, 120, 130, a nawet 150 kilometrów na godzinę - wyjaśnił. Porównał też to zjawisko do tornad, jakie występują w dolinie rzeki Missisipi w Stanach Zjednoczonych.

Bądź bezpieczny podczas burzy (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Pogoda się poprawi

Aura ma uspokoić się w pierwszy dzień weekendu. Odpoczniemy od burz i upałów, ale nadal będzie słonecznie. W sobotę, niedzielę i poniedziałek nie powinno padać, będzie słonecznie i chłodniej – do 23 st. C.