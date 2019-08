Burze, ulewny deszcz, grad. Ostrzeżenia IMGW

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem i intensywnymi opadami deszczu.

Ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia

W województwie lubelskim w powiatach chełmskim, Chełm, hrubieszowskim, krasnostawskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim, biłgorajskim i janowskim zaczną obowiązywać ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu.

Przewiduje się, że wystąpią opadów deszczu, których natężenie będzie okresami umiarkowane, a miejscami silne. Prognozuje się opady rzędu 30-45, lokalnie do 55 l/mkw.

Alerty w tym regionie będą obowiązywać od godziny 22 we wtorek do 18 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenia obowiązują w województwie małopolskim we wszystkich regionach oprócz powiatów: wielickiego, proszowickiego, Kraków, krakowskiego, myślenickiego, wadowickiego, suskiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, okulskiego i miechowskiego, w województwie podkarpackim oraz w województwie lubelskim w powiatach bialskim, Biała Podlaska, parczewskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, lubelskim, Lublin, kraśnickim i opolskim. Mogą wystąpić opady deszczu, których natężenie może być okresami umiarkowane bądź silne.

W ich trakcie na ziemię może spaść od 20 do 30, lokalnie 40 l/mkw, mogą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h.

W województwie małopolskim i podkarpackim alerty będą obowiązywać od godziny 20 we wtorek do godziny 18 w środę.

W województwie lubelskim ostrzeżenia wejdą w życie od godziny 5 w środę i będą obowiązywały do godziny 17 w środę.

BURZE Z GRADEM

W województwach pomorskim we wszystkich powiatach oprócz nowodworskiego, malborskiego, tczewskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego i starogardzkiego, zachodniopomorskim, oprócz powiatów choszczeńskiego, pyrzyckiego, myśliborskiego i gryfińskiego pojawią się burze. Prognozuje się, że w ich trakcie na ziemię spadnie do 15-20 l/mkw. Możliwe są również lokalne opady gradu.

W województwie pomorskim alerty obowiązują od godziny 12 we wtorek do godziny 21 we wtorek.

W województwie zachodniopomorskim ostrzeżenia będą ważne od od godziny 11 we wtorek do godziny 21 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń na wtorek

BURZE Z GRADEM

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem mogą wejść w życie w województwie małopolskim.



Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem mogą pojawić się w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i wielkopolskim.

Na tym obszarze mogą wystąpić silne burze z opadami deszczu do 10 l/mkw. Wiatr może powiać do 75 km/h. Lokalnie spadnie grad.

Alerty mogą zostać wydane od godziny 7:30 we wtorek do godziny 7:30 w środę.

Prognoza zagrożeń na wtorek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na środę

W województwie lubelskim mogą wystąpić intensywne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie od 20 do 30 l/mkw. Opady mogą wystąpić w ciągu dnia.

Alerty mogą zostać wydane od godziny 7:30 w środę do godziny 7:30 w czwartek.

Prognoza zagrożeń na środę (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak mówi definicja IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.