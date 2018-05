Nad Polską przechodzi front. Sprawdź, gdzie grzmi - 03-05-2018 Nad Polską przechodzi front atmosferyczny. W kolejnych regionach pojawiają się wyładowania. Sprawdź, gdzie grzmi. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na czwartek ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Na terenie województwa prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 35 do 45 l/mkw., lokalnie nawet do 60 l/mkw. wraz z porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami może spaść grad. Synoptycy IMGW prognozują, że ekstremalne wartości opadów deszczu spodziewane są głównie w zachodnich i centralnych powiatach województwa.

Ostrzeżenie obowiązuje we wtorek od godziny 14 do środy godziny 4 nad ranem.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 do 30 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 100 km/h. Lokalnie grad. Synoptycy ekstremalne wartości prognozują w powiatach wschodnich.

Alert obowiązuje w czwartek od godziny 14 do 21.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Synoptycy IMGW ostrzegają przed wystąpieniem burz z opadami deszczu od 15 do 30 l/mkw., miejscami do 50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami spadnie grad. Ekstremalne wartości dotyczą powiatów wschodnich.

Ostrzeżenie obowiązuje w czwartek od godziny 13 do północy w piątek.

Wideo Możliwe miejsca wystąpienia burz w czwartek (Ventusky.com)

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Między godziną 15 w czwartek, a 1 w piątek prognozuje się wystąpienie w północno-zachodniej części województwa burz z opadami deszczu od 20 do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami niewykluczony jest grad. Istnieje 30-procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia na zachodzie województwa opadów lokalnie do 50 l/mkw. i porywów wiatru do 100 km/h.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

W czwartek od godziny 15 do godziny 1 w piątek synoptycy IMGW prognozują wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie może spaść grad. Według synoptyków, istnieje 30 procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia we wschodniej części województwa lokalnych opadów do 50 l/mkw. i porywów wiatru do 100 km/h.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Przewiduje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami spadnie grad. Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnie opadów do 50 l/mkw. i porywów do 100 km/h wynosi 30 procent.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 15 w czwartek do 1 w piątek.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

W czwartek między godziną 12 a 23 w województwie śląskim mogą wystąpić burze z opadami deszczu od 10 do 15 l/mkw., a miejscami nawet do 30 l/mkw. Wiatr okaże się silny, w porywach może osiągać prędkość do 80 km/h. W niektórych regionach może spaść grad.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Na zachodzie i południu województwa we wtorek między godzinami 13-22 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 l/mkw., miejscami do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie nie wykluczone jest, że spadnie grad.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Na terenie województwa prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru, których prędkość będzie dochodzić do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad. Ostrzeżenie obowiązuje w czwartek od godziny 15 do 21.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - SUBREGION WAŁBRZYSKI

Między godziną 12 a 20 we wtorek IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 do 15 l/mkw., lokalnie suma opadów może dochodzić do 30 l/mkw. Porywy wiatru mogą osiągać do 70 km/h. Miejscami wystąpią opady gradu.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - SUBREGION WROCŁAWSKI

W regionie lokalnie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 14 do 21 w czwartek.

Ostrzeżenia burzowe (IMGW)

Bądź bezpieczny podczas burzy (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Prognoza zagrożeń

IMGW prognozuje również wydanie ostrzeżeń przed burzami i burzami z gradem dla większości Polski w czwartek. Mogą obowiązywać do piątkowego poranka.

Alerty prognozowane na czwartek i noc z czwartku na piątek

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE - ostrzeżenie drugiego stopnia

W tym okresie prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 10 do 20, lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 100 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu. Największe ryzyko wystąpienia silnych burz IMGW zapowiada dla powiatów wschodnich.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - ostrzeżenie drugiego stopnia

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Na tym obszarze spodziewane jest wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 do 20, lokalnie około 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie może spaść grad.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Na terenie województwa IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 km/h.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Dla tego obszaru przewiduje się burze z opadami deszczu rzędu 10-20, lokalnie około 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie może spaść grad. IMGW prognozuje, że zjawiska najsilniejsze będą na zachodzie i w centrum województwa.



WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Na zachodzie województwa przewiduje się występowanie silnych burz. Lokalnie w czasie burzy może spaść 25 l/mkw. deszczu.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Miejscami, głównie dla wschodniej części województwa, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu rzędu 20-30 mm, lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Możliwy jest opad gradu.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Dla tego obszaru IMGW przewiduje wystąpienie burz z opadami deszczu o natężeniu 10-15 l/mkw., lokalnie około 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie może spaść grad.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Na terenie województwa mają wystąpić burze z opadami deszczu rzędu 10-20 l/mkw., oraz porywami wiatru o prędkości do 65 km/h. Lokalnie prognozuje się opady gradu.

Ostrzeżenia i komunikaty (IMGW)

Alert prognozowany na piątek i noc z piątku na sobotę

Przewiduje się, że w województwie lubelskim wystąpią burze z opadami deszczu od 5 do 10 l/mkw., lokalnie około 15 l/mkw. Wiatr powieje z prędkością do 60 km/h. Miejscami może spaść grad.