Burze w 10 województwach. Prognoza ostrzeżeń

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Z początkiem tygodnia czeka nas załamanie pogody. Prognozuje się intensywne opady deszczu i burze z porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Z tego powodu IMGW wydało prognozę zagrożeń dotyczącą burz z gradem, która będzie obowiązywać od godziny 7.30 w poniedziałek przez następną dobę.

IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 litrów na metr kwadratowy. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać do 70 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Tutaj także możliwe są gwałtowne burze z opadami deszczu do 15 l/mkw. W trakcie burz wiatr może wiać z prędkością do 70 km/h. Mogą wystąpić opady gradu.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

W poniedziałek po południu i w nocy na Mazowszu prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 do 15 l/mkw. Lokalnie możliwe są większe opady, dochodzące do 20 l/mkw. oraz porywy wiatru do 65 km/h. Spodziewane są też opady gradu. Burze przemieszczać się będą z zachodu na wschód województwa.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 15 l/mkw. Podczas burz prędkość wiatru może osiągać do 70 km/h. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Tutaj opady deszczu podczas burz mogą dochodzić do 25 l/mkw. Prędkość wiatru może osiągać 70 km/h, niewykluczone są też opady gradu.

Na Lubelszczyźnie pod wieczór i w nocy prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 5 do 10 l/mkw. Lokalnie możliwe większe opady do 15 l/mkw., a wiatr powieje do 65 km/h. Burze będą przemieszczać się z kierunku zachodniego na wschód.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

W drugiej połowie dnia i wieczorem prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 l/mkw. W trakcie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 65 km/h.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Na Śląsku również możliwe jest wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 25 l/mkw. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 70 km/h. Niewykluczone opady gradu.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Tutaj również możliwe są opady deszczu, które lokalnie mogą osiągać 25 l/mkw. W trakcie burz wiatr może wiać z prędkością do 70 km/h. Prognozuje się też opady gradu.

