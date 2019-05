Burze w Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: możliwe przerwy w dostawie prądu

Pogoda w kolejnych dniach może być niebezpieczna. Do Polski wciąż napływa ciepłe i wilgotne powietrze ze wschodu. Jego konsekwencją są burze i intensywne opady deszczu.

Na Twitterze Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zamieszczono komunikat ostrzegający przed burzami w województwach: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Z komunikatu wynika, że skutkiem burz na tych terenach może być przerwa w dostawie prądu.

#ALERTRCB

‼️Uwaga! prognozowane silne burze z gradem. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Nie chowaj się pod drzewami. Jeśli możesz, zostań w domu.‼️ pic.twitter.com/bKp2Xg9gKE — RCB (@RCB_RP) May 20, 2019

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem. Obowiązują w województwach:

- warmińsko-mazurskim w powiatach: Olsztyn, olsztyńskim, nidzickim, szczycieńskim, mrągowskim, piskim, ełckim;

- podlaskim we wszystkich powiatach z wyłączeniem suwalskiego, Suwałk, sejneńskiego, augustowskiego i sokólskiego.

Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami spadnie grad. Alerty będą ważne od godziny 13 w poniedziałek do godziny 2 we wtorek.

Ponadto synoptycy ostrzegają województwa:

- podkarpackie w powiatach: stalowowolskim, niżańskim, rzeszowskim, Rzeszów, łańcuckim, leżajskim, przeworskim, lubaczowskim, jarosławskim, przemyskim, Przemyśl, brzozowskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim;

- lubelskie;

- mazowieckie w powiatach: przasnyskim, ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, ostrowskim, wyszkowskim, wołomińskim, węgrowskim, sokołowskim, mińskim, siedleckim, Siedlce i łosickim.

Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu, sięgającymi miejscami od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy. Do tego powieje silniejszy wiatr do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami spadnie grad.

Axel rządzi pogodą w Polsce - 20-05-2019 Polska jest w zasięgu niżu Axel znad Czech. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 12 (woj. podkarpackie) lub 13 (woj. lubelskie i mazowieckie) do godziny 21 w poniedziałek.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw:

- zachodniopomorskiego;

- lubuskiego, w powiatach słubickim, sulęcińskim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim, międzyrzeckim;

- wielkopolskiego, w powiatach na północy województwa;

- łódzkiego, w powiatach z wyłączeniem wieruszowskiego, sieradzkiego, zduńskowolskiego, łaskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego, Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, pajęczańskiego i wieluńskiego;

- pomorskiego;

- kujawsko-pomorskiego;

- mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz podkarpackiego, w powiatach, w których nie wydano ostrzeżeń drugiego stopnia;

- świętokrzyskiego;

- małopolskiego, w powiatach: miechowskim, proszowickim, dąbrowskim, tarnowskim, Tarnów.

Prognozuje się tam wystąpienie burz z towarzyszącymi opadami deszczu rzędu 20-30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70-75 km/h. Miejscami spadnie grad.

Alerty dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego będą obowiązywać od godziny 15 w poniedziałek do północy w nocy z poniedziałku na wtorek.

W woj. lubuskim, wielkopolskim i łódzkim alarmy wejdą w życie o godzinie 15 i stracą ważność o godzinie 22 w poniedziałek.

W woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim ostrzeżenia będą ważne od godziny 13 w poniedziałek do godziny 2 we wtorek.

W pozostałych województwach wejdą w życie o godzinie 14 i stracą ważność o godzinie 21 w poniedziałek.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych godzin (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.