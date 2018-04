Prognoza pogody na jutro: przelotny deszcz i do 17 stopni - 25-04-2018 W czwartek nie zapomnijmy o parasolach. W całej Polsce spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Miejscami możliwe są także burze. Najchłodniej będzie na północy kraju. czytaj dalej

Polska znajduje się pod wpływem postępującej od Pomorza w głąb kraju zatoki niżowej z frontem atmosferycznym. Wraz z nimi w środę po południu nad krajem pojawiły się burze.

Na wybrzeżu wieje również dość silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed tym zjawiskiem.

Gdzie grzmi?

Po godzinie 20 synoptyk TVN Meteo Wojciech Raczyński poinformował, że wyładowania pojawiły się na obszarze Podlasia, Lubelszczyzny, Mazowsza i Podkarpacia. Wcześniej grzmiało także na zachodzie kraju, Kujawach, Ziemi Łódzkiej i Świętokrzyskiej oraz na Warmii i Mazurach.

Burze o umiarkowanym i silnym natężeniu występują w rejonie miejscowości: Lublin, Tykocin, Krzewo, Zambrów, Mońki, Ostrów Mazowiecka, Sadowne, Stalowa Wola, Chełm i Fredropol.

Towarzyszą im opady rzędu do 5 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km/h. Burze przesuwają się na wschód z prędkością 50 km/h.

Legenda:

blitzortung.org: aktualizowana w czasie rzeczywistym mapa prezentuje wyładowania atmosferyczne w ciągu dwóch godzin. Każdy kolor odpowiada 20 minutom. Najnowsze wyładowania oznaczone są kolorem białym.

Ścieżka przechodzenia burz w godzinach 17.45-19.45 (blids.de)



Komunikaty meteorologiczne

Przed godziną 17 przez obszar województwa kujawsko-pomorskiego z zachodu na wschód przemieszcza się strefa burz, miejscami z opadami gradu. Porywy wiatru dochodzą do 75 km/h. Zjawiska mają charakter krótkotrwały i według prognoz IMGW raczej nie powinny się powtarzać w następnych godzinach.

Po godzinie 17 na krańcach zachodnich województwa warmińsko-mazurskiego pojawiły się burze, przemieszczające się na północny wschód. W ciągu godziny spadło 2-5 l/mkw deszczu. Porywy wiatru osiągały prędkość do 70 km/h.

Przed godziną 18 z zachodu na wschód województwa łódzkiego przemieszczały się burze z porywami wiatru wynoszącymi od 60 do 70 km/h. W Sulejowie wiało do 70 km/h, w Łodzi i Wieluniu do 60 km/h. Po godzinie 20 burze będą zanikały.

Przed godziną 19 na północy województwa występowały burze, przemieszczające się z zachodu na wschód. W burzach w ciągu godziny spadło od 5 do 10 l/mkw. deszczu. Najsilniejsze porywy wiatru odnotowano o godz. 18 w Płocku - 70 km/h. W ciągu najbliższych dwóch godzin burze mogą jeszcze występować na pozostałym obszarze województwa, jednak stopniowo będą zanikać.

Po godzinie 20 nad województwem podlaskim przemieszczały się burze, którym towarzyszyły opady około 5 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km/h. Aktywność burz powoli słabnie w tym regionie.

Co oznacza komunikat meteorologiczny?

Ostrzeżenie przed sztormem

Jest to "krótka informacja o obserwowanych niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych - ich lokalizacji, natężeniu, przebiegu i prognozowanym dalszym rozwoju sytuacji."

Dla strefy brzegowej wschodniej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia. Do godziny 22 wiatr z kierunków zachodnich ma mieć siłę od 5 do 7, a w porywach do 8-9 stopni w skali Beauforta. Lokalnie IMGW przewiduje burze.

Co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia?

"Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".